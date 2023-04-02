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Вбивство пропагандиста Татарського: з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала йому статуетку з вибухівкою

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вбивство пропагандиста Татарського: з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала йому статуетку з вибухівкою

Фото: із соцмереж

Особу дівчини встановлюють. 

У Мережі з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Знімок публікують російські пропагандиські ЗМІ. 

Згідно повідомлень, дівчина нібито перебувала у закладі в Санкт-Петербурзі та зробила Татарському подарунок.

Особу дівчини наразі встановлюють. 

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину, пролунав вибух.

Загинув колаборант та пропагандист Владлен Татарський. 

Раніше Татарський закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

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Дата публікації
Перегляди
2328
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