Вбивство пропагандиста Татарського може бути попередженням Пригожину - ISW

Аналітики не виключають, що вбивство "мілблогера" спрямоване на ескалацію внутрішніх конфліктів.

Вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Вбивство російського "мілблогера" може бути попередженням Пригожину, який почав все частіше ставити під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та почав зазіхати на пост президента РФ.

"Схоже, що вбивство Татарського навмисно інсценували у приміщенні, яке належить Пригожину. Деякі російські політологи припускали, що й сам очільник ПВК "Вагнера" мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цього припущення немає. Можливо, це гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою влади залякати інших блогерів, пов'язаних із ПВК "Вагнер", - зазначають аналітики.

Що відомо про загибель Татарського

2 квітня у російському місті Санкт-Петербург стався вибух у кафе "Street food bar". Внаслідок інциденту загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок. За словами організатора заходу в Петербурзі, він вживав заходів безпеки, але їх виявилося недостатньо.

Також пізніше пропагандистське видання "РИА Новости" написали, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка її принесла, була знайома організаторам.

За фактом вбивства під час вибуху в Петербурзі Татарського в РФ відкрили кримінальне провадження за статтею 105 КК.

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