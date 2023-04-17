Вбивство пропагандиста Татарського: стало відомо, яку вибухівку могли закласти у статуетку

Владлен Татарський загинув 2 квітня внаслідок вибуху у кафе Санкт-Петербурга.
У статуетку, внаслідок вибуху якої 2 квітня у кафе Санкт-Петербурга загинув колаборант та російський пропагандист Владлену Татарськом, ймовірно, заклали гексоген – сліди саме цієї вибухової речовини виявлені на одязі загиблого військкора.
Про це повідомив Telegram-канал "Mash на Мойке".
За інформацією каналу, фахівці пітерського експертно-криміналістичного центру закінчили експертизу одягу та взуття Татарського, в яких той перебував у момент вибуху.
"І на футболці з написом "Донбас" виявлено сліди бризантної вибухової речовини – гексогену. Ймовірно, саме ним було начинено статуетку, яку принесла на зустріч із військкором Дар'я Трепова", - йдеться у повідомленні.
Смерть Владлена Татарського: що відомо
У Санкт-Петербурзі 2 квітня внаслідок вибуху у кафе загинув колаборант та російський пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін).
Згодом з'явилося фото дівчини – Дар'ї Трепової, яка подарувала пропагандисту статуетку з вибухівкою. Російські пропагандисти заявили, що дівчину нібито завербували "українські журналісти".
Сама ж Трепова заявила що вона "не винна, її використали".
Басманний суд Москви 4 квітня взяв під варту на два місяці Дар'ю Трепову.
Під час похорону Татарського, який відбувся 8 квітня у Москві, найманці групи "Вагнер" замість похоронного вінка поклали йому на труну кувалду.
16 квітня у захопленому Мелітополі окупанти просто у центрі міста встановили величезний екран, з якого транслюють звернення нещодавно ліквідованого пропагандиста Владлена Татарського.
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