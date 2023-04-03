Вбивство пропагандиста Татарського: у Росії заявляють про затримання підозрюваної Трепової

Заявляють, що дівчину затримали в орендованій квартирі.

Російські пропагандисти заявляють, що Дар'я Трепова, начебто підозрювана у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського, затримана.

Про це пишуть ЗМП із посиланням на Слідчий комітет Російської Федерації.

"За підозрою у причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітниками СК Росії спільно з оперативними службами затримано Дар'ю Трепову", - йдеться у заяві СК.

Як додає видання "Фонтанка", дівчину затримали в орендованій квартирі.

Нагадаємо, напередодні російські правоохоронці провели обшук за місцем проживання Дарини Трепової, яку підозрюють у причетності до вбивства Владлена Татарського. ЇЇ там не було, тому силовики відвезли до відділення матір дівчини.

Смерть пропагандиста Татарського у кафе Санкт-Петербурга: що відомо

Пізно ввечері 2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" стався вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту загинув колаборант та російський пропагандист Владлен Татарський.

Після цього у Мережі опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували України.

Станом на ранок 3 квітня кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до 32, 10 осіб перебувають у тяжкому стані. Також відомо, що російські силовики провели обшук у будинку підозрюваної Дар'ї Трепової.

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