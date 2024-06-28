Вбивство російського пілота Кузьмінова: у WSJ розсекретили гучні деталі

WSJ отримали ще більше доказів того, що російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії вбили на замовлення спецслужб РФ.

За вбивство російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 для України, кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах.

Понад десять посадовців з Австрії, інших країн Європи та США, з якими поспілкувались журналісти, в цілому кажуть, що Відень став “базою” для підпільної оперативної діяльності Росії. У тому числі ці оперативники координують фінансову та логістичну підтримку для убивств, диверсій та вербування по всій території Європи.

За словами співрозмовників з австрійської розвідки, за останні два роки чисельність російських посадовців, які працюють на території Австрії, зросла з близько 400 до понад 500. Близько половина з них є дипломатами та особами з менеджерськими функціями, і ще близько половини де-факто діють як шпигуни.

До Австрії у тому числі перебазувалися росіяни з консульства РФ у Мюнхені, коли його закрили. Серед них, як вважають, було і кілька шпигунів.

Російські співробітники дипмісій у Відні працюють у близько 40 будівлях, на їхніх дахах встановлене різноманітне спостережне обладнання.

Спецслужби підозрюють, що російські оперативники в Австрії у тому числі задіяні у відстеженні логістики західної військової допомоги для України. Також російські посадовці у Відні нібито заплатили гонорар вбивцям російського пілота, який пішов на співпрацю з Україною і викрав гелікоптер Мі-8 в обмін на велику винагороду, а згодом його знайшли вбитим в Іспанії.

Також, кажуть в австрійських спецслужбах, Росія наземним шляхом переправляє до Австрії великі суми готівкою, а далі російські “дипломати” в Австрії розвозять ці гроші по всій Європі, часто у своїх особистих речах, які поліція не може перевіряти.

“Ми стаємо проблемою для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу”, — констатував анонімний співрозмовник з австрійської розвідки.

Проблема не залишається непоміченою і серед політиків. Опозиційна депутатка Штефані Кріспер з профільного комітету зауважила, що уряд Австрії має покласти край “надзвичайно небезпечній бездіяльності” щодо дій російських шпигунів, тому що фактично це підриває спроби послабити російський вплив у Європі.

При цьому в МВС Австрії коментують, що вважають країну однією з найбезпечніших, оскільки її безпекові структури дуже ефективні.

Речниця міністерства заявила, що розвідка знає про загрозу російських шпигунів та операцій впливу, і що цим загрозам протидіють у визначених законодавством межах.

Фактично шпигунство в Австрії не заборонене, доки не спрямоване проти самої Австрії. Речниця МЗС Австрії прокоментувала, що Відень підтримав би вислання дипломатів, які порушують закон, коли для цього є достатні докази.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України, 19 лютого знайшли мертвим в Іспанії.

Ще є секрети: нові деталі спецоперації ГУР "Синиця"

Читайте провідні новини дня: