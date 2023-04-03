Вбивство пропагандиста Владлена Татарського: всі подробиці і версії вибуху в Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі 2 квітня був вбитий кремлівський пропагандист, "воєнкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У кафе, де Татарський проводив зустріч зі своїми шанувальниками, спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пропагандист загинув, кілька людей отримали поранення.

За попередніми даними, кафе належить власнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину. Татарський у своєму ТГ-каналі з понад півмільйонною аудиторією активно піарив Пригожина і бойовиків "Вагнера", на відміну від багатьох "воєнкорів", що вихваляють міноборони РФ і Сергія Шойгу.

ФСБ вже оголосила попередню версію і заявила, що особи причетних до вибуху людей встановлено.

ТСН.ua зібрав подробиці ліквідації пропагандиста і версії події.

Вибух пролунав у неділю у кафе "Стріт-бар" у центрі Санкт-Петербурга, де пропагандист проводив "творчий вечір". За попередніми даними, невідома дівчина принесла в кафе статуетку, у якій була закладена вибухівка. Колаборант загинув на місці інциденту. Повідомлялося також про 15 поранених.

У Мережу потрапили перші відео з місця вибуху.

Також з'явилося відео, ймовірно, моменту, де пропагандисту вручають "вибуховий" подарунок. Татарському сподобався подарунок і він похвалився ним зі сцени.

Підозрювану затримано

Після вибуху російські ЗМІ одразу почали шукати в історії "український слід". Було вкинуто інформацію, що підозрюваною начебто є уродженка Івано-Франківська Марія Ярун.

Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Татарського розшукується мешканка Петербурга Дар'я Трепова 1997 року народження, а також її чоловік Дмитро Рилов. З'явились кадри з дівчиною, яка заносить коробку нібито з вибухівкою в кафе, а також дарує пропагандисту статуетку.

Слідчі провели обшук у родичів Трепової, а 3 квітня стало відомо про її затримання. За даними росЗМІ, Трепова рік тому затримувалася поліцією за участь в антивоєнному мітінгу. Також у Мережу злили нібито переписку Трепової, в якій вона стверджує, що її підставили.

Зазначимо, що деякі російські ТГ-канали у публікаціях про ймовірну "підозрювану" оприлюднили фото Дар'ї Дугіної - російської пропагандистки, яка загинула в Московській області внаслідок підриву автівки в серпні 2022 року. Втім, згодом фото "підозрюваної" було видалено.

Вибух - попередження Пригожину?

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що вбивство Татарського є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнер".

Як зазначають аналітики, Пригожин почав все частіше ставити під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та почав зазіхати на пост президента РФ.

"Схоже, що вбивство Татарського навмисно інсценували у приміщенні, яке належить Пригожину. Деякі російські політологи припускали, що й сам очільник ПВК "Вагнер" мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цього припущення немає. Можливо, це гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою влади залякати інших блогерів, пов'язаних із ПВК "Вагнер", - зазначають аналітики.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також пов'язує вибух у Санкт-Петербурзі з внутрішньополітичною боротьбою в Росії.

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0", - заявив Подоляк.

Що відомо про Владлена Татарського

Так званий "воєнкор" Владлен Татарський народився 1982 року в Макіївці Донецької області. Справжнє ім'я - Максим Фомін. Псевдонім є відсилкою до Вавілена Татарського - персонажа книги російського письменника Віктора Пєлєвіна.

В молодості Фомін працював на шахті, потім займався бізнесом, але, не досягши успіху, вирішив заробляти криміналом. У 2011 році він отримав 12-річний термін ув'язнення за збройне пограбування банку. 2014 року, коли РФ почала проти України "гібридну війну" на Донбасі, Фомін втік з в'язниці і приєднався до бойовиків "ЛДНР".

У 2019 році він перебрався до Москви і отримав популярність як "воєнкор".

Владлен Татарський був відомий своїми закликами вбивати якомога більше українців. Зокрема, пропагандист закликав бомбити українські електростанції - "більше будуть дохнути на операційних столах".

30 вересня 2022 року "воєнкор" відвідав церемонію підписання Володимиром Путіним указу про анексію окупованих українських територій. Виходячи із кремлівської зали, Татарський пообіцяв: "Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо".

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