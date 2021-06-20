Вбивство студентки в Росії і трагічний гей-парад у США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Бразилії жителі понад двадцяти міст вийшли на антиурядові протести, коли кількість пов'язаних із COVID-19 смертей перевищила пів мільйона. Читати далі –>
- У Нижньогородській області РФ знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро, яку вважали зниклою безвісти. Читати далі –>
- У тимчасово окупованій Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 24 осіб. Окрім того, двоє людей зникли безвісти. Читати далі –>
- У США вантажівка протаранила натовп учасників гей-параду: один загиблий і двоє поранених. Читати далі –>
- В Аргентині офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна пліснява". Читати далі –>