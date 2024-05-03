Вбивство українця в Угорщині: посольство з'ясовує усі обставини інциденту

У пресслужбі МЗС повідомили, що міністерству відомо про вбивство українця в Будапешті.

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, про чию смерть від ножових поранень раніше повідомила угорська поліція.

Про це пише "Європейська правда" повідомили у пресслужбі МЗС України.

У пресслужбі зазначили, що міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини. "Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС.

Що передувало

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Нагадаємо, 1 травня, до поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків, один з яких стікає кров'ю. За попередніми даними, в будинку 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кількох ножових поранень 48-річному українцю. Чоловік зазнав таких серйозних поранень, що помер на місці.

Угорські правоохоронці порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Поліцейські Будапешта затримали зловмисника на місці, він притягується до відповідальності. Що стало причиною конфлікту, не зазначається.

За інформацією угорських ЗМІ, обоє чоловіків були далекобійниками і в день трагедії відпочивали на території автотранспортної компанії. Водночас у МЗС цю інформацію поки що не коментували.

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