Вбивство українських військових росіянином: у Німеччині натякають на побутовий конфлікт через алкоголь

Цікавою вимальовується позиція Німеччини. Там, схоже, хочуть все звести до побутового конфлікту через алкоголь і натякають, що росіянин і українці були знайомі і нібито навіть випивали.

Росіянин, що зарізав двох українських військових у Німеччині, ймовірно, був п'яним.

Про це пише Spiegel.

За їхньою інформацією, справою зайнялася прокуратура. Політичний мотив не виключають. Зараз розслідування справи взяло на себе Баварське центральне управління по боротьбі з екстремізмом і тероризмом.

Цікавою вимальовується позиція Німеччини. Там, схоже, хочуть все звести до побутового конфлікту через алкоголь.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив: "Є свідчення свідків про те, що трьох цих людей уже бачили разом раніше. Є ознаки того, що у всі учасник мали ознаки алкогольного сп'яніння. Це все потрібно з’ясувати".

Херрманн запевнив, що на даний момент "не має переконливих ознак того, що це, так би мовити, відображення конфлікту між Росією та Україною".

Проте відповідних результатів аналізу крові поки немає.

За інформацією Spiegel, підозрюваного 57-річного росіянина затримали у нього у квартирі. Він не чинив. Росіянин був п'яний і зізнався у скоєному. Він сказав, що з українськими військовими у нього виникла сварка.

"У нас є чіткі ознаки того, що підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння", - сказав речник поліції Штефан Зонтаг, передає Welt.

Місцевий чоловік з Мурнау розповів журналістам BR24, що підозрюваний і дві його жертви були знайомі і незадовго до трагічного інциденту пили разом пиво.

На місці злочину в Мурнау в понеділок, через два дні після інциденту, були квіти та плакати в пам’ять про жертв з написами: "Ні – тероризму! Ні війні! Ні – вбивствам! Ні – смерті!" Також на місці події були розміщені фотографії двох загиблих, український прапор і свічки.

Раніше посол України у Німеччині Олексій Макеєв наголосив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині – "це більше, ніж злочин".

Як реагують німецькі політики

Речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт назвав вбивство в Мурнау "тривожним інцидентом".

"Якщо виявиться, що підґрунтям суперечки стала загарбницька війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це буде катастрофа для регіону", – наголосив керівник фракції "Вільні виборці" Флоріан Штрайбл у коментарі Frankfurter Rundschau.

На його думку, "іноземні конфлікти не повинні відбуватися на території Німеччини".

Нагадаємо, що у баварському містечку Мурнау 27 квітня росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про трагедію.

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