Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: затримано ще трьох підозрюваних

У Німеччині заарештовано ще трьох через убивство українського 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як повідомляє DW з посиланням на німецьких правоохоронців, мова йде про 14-річного німця грецького походження з Херне і двох сирійців віком 14 і 15 років із Гельзенкірхена.

Затриманих підозрюють у співучасті в убивстві 17-річного українця.

Нагадаємо:

Ввечері, 12 лютого, Федерація баскетболу України міста Києва повідомила, що на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка у німецькому Дюссельдорфі напали невідомі з ножем. Це сталося напередодні чергового матчу на юних баскетболістів. За попередньою інформацією, нападники — 8 молодих людей арабської зовнішності. Лікарі не змогли врятувати 17-річного Володимра Єрмакова.

Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з очільником поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", — заявив Ніколенко.

Головним підозрюваним у вбивстві слідство, як і раніше, вважає 15-річного німця турецького походження, якого заарештували 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахливе вбивство українця у Німеччині: на двох підлітків-баскетболістів напали з ножами!

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