Вбивство відомої косметологині з України: поліція Берліна розкрила злочин через три роки — BILD (фото)

Оксана Ромберг народилася у Києві, а потім переїхала до Німеччини. Там вона стала відомою косметологинею, а 2011 року відкрила свій салон. Вона працювала з багатьма німецькими зірками.

Поліція Берліна розкрила вбивство косметологині Оксани Ромберг з України через три роки, перевіривши ДНК майже 100 осіб.

Про це повідомляє BILD.

1 квітня 2021 року українку знайшли мертвою у власній квартирі на вулиці Курфюрстендам на заході Берліна. Їй було 50 років. Днями поліція заарештувала 53-річного чоловіка за підозрою у вбивстві.

Вбивство косметологині Оксани Ромберг Фото: BILD

З'ясувалося, що злочинець не лише до смерті побив жінку, а й поглумився над нею за допомогою невеликого каміння.

Вбивство косметологині Оксани Ромберг Фото: BILD

На одному з них поліція виявила сліди ДНК злочинця. За інформацією BILD, поліція склала список усіх знайомих Ромберг і почала поступово запрошувати їх на ДНК-тест. Заарештований був 91-м у цьому списку. Раніше він не перебував на обліку поліції та не скоїв злочинів. Він допомагав Ромберг по квартирі і, мабуть, убив її, щоб пограбувати.

Нагадаємо, у Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі. Там загинула дитина. Як пізніше стало відомо, мотивом для стрілянини у початковій школі міста Вантаа, Фінляндія, що сталася вранці 2 квітня, став булінг 12-річного учня, який вчинив злочин. Внаслідок атаки загинув хлопчик, дві дівчинки зазнали важких поранень.

Читайте також: