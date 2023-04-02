Вбивство Владлена Татарського: пропагандисти заявили про затримання 26-річної дівчини

Дівчина нібито пронесла вибухівку, яка була захована у статуетці.

Російські пропагандисти заявили, що у Санкт-Петербурзі затримали 26-річну Дар'ю Трепову, які підозрюють у причетності до вбивства колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс" з посилання на "джерела в органах".

Російські пропагандисти стверджують, що підозрюваною у вбивстві колаборанта і так званого "військового кореспондента" РФ Владлена Татарського є 26-річна жителька Санкт-Петербурга, яка нібито раніше брала участь у антивоєнних акціях протесту.

На думку пропаганди РФ, саме вона подарувала зраднику Татарському "вибухову" статуетку. Також пропагандисти пишуть, що наразі розшукують чоловіка Трепової, який нібито може бути причетний до ліквідації колаборанта.

Ліквідація російського пропагандиста

У Санкт-Петербурзі в кафе, власником якого є терорист Пригожин, 2 квітня пролунав вибух. На місці події загинув пропагандист Владлен Татарський, який проводив там свій "творчий вечір".

У Мережі також опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували зрадника України. Раніше зрадник закликав Путіна нищити цивільну інфраструктуру України, що українці "помирали на операційних столах". Він також хвалився військовими злочинами окупаційної армії та закликав до геноциду.

Справжнє ім'я Татарського - Максим Фомін. Він до 2014 року був у в'язниці Горлівки через грабіж, проте втік звідти та приєднався до бойовиків "ДНР".

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