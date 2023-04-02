Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вбивство Владлена Татарського: пропагандисти заявили про затримання 26-річної дівчини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2067
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вбивство Владлена Татарського: пропагандисти заявили про затримання 26-річної дівчини

Скриншот із відео

Дівчина нібито пронесла вибухівку, яка була захована у статуетці.

Російські пропагандисти заявили, що у Санкт-Петербурзі затримали 26-річну Дар'ю Трепову, які підозрюють у причетності до вбивства колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського. 

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс" з посилання на "джерела в органах". 

Російські пропагандисти стверджують, що підозрюваною у вбивстві колаборанта і так званого "військового кореспондента" РФ Владлена Татарського є 26-річна жителька Санкт-Петербурга, яка нібито раніше брала участь у антивоєнних акціях протесту. 

©

На думку пропаганди РФ, саме вона подарувала зраднику Татарському "вибухову" статуетку. Також пропагандисти пишуть, що наразі розшукують чоловіка Трепової, який нібито може бути причетний до ліквідації колаборанта. 

Ліквідація російського пропагандиста

У Санкт-Петербурзі в кафе, власником якого є терорист Пригожин, 2 квітня пролунав вибух. На місці події загинув пропагандист Владлен Татарський, який проводив там свій "творчий вечір". 

У Мережі також опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували зрадника України. Раніше зрадник закликав Путіна нищити цивільну інфраструктуру України, що українці "помирали на операційних столах". Він також хвалився військовими злочинами окупаційної армії та закликав до геноциду. 

Справжнє ім'я Татарського - Максим Фомін. Він до 2014 року був у в'язниці Горлівки через грабіж, проте втік звідти та приєднався до бойовиків "ДНР".  

Читайте також:

Український контрнаступ: московські пропагандисти в паніці

Український контрнаступ: московські пропагандисти в паніці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2067
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація