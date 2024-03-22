Вбивство "з відстрочкою": один удар хулігана призвів до смерті поліцейського у Німеччині

Підозрюваний перебуває у розшуку і, за даними поліції, раніше не мав проблем із законом.

Співробітник поліції Нюрнберга помер за кілька годин після сутички з правопорушником.

Про це пише видання Bild.

О 4-й годині ранку до поліції надійшов виклик. Співробітник нюрнберзького залізничного вокзалу повідомив про бійку між охоронцями та іноземцем, який згодом виявився 39-річним громадянином Пакистану.

Поліцейські, які приїхали на місце, спробували врегулювати суперечку, проте пакистанець поводився агресивно. За даними поліцейського рапорту, якоїсь миті він несподівано вдарив 30-річного офіцера кулаком у праве око. Після цього правоохоронці застосували перцевий балончик щодо порушника та затримали його.

Іноземця доставили до поліцейської дільниці і після складання протоколу відпустили.

У постраждалого в сутичці поліцейського за деякий час опухло і почервоніло око. Офіцера відпустили зі служби і він вирушив на прийом до свого терапевта.

Під час прийому у лікаря, чоловік відчув себе погано і знепритомнів. Спроби медперсоналу привести офіцера до тями не увінчалися успіхом, і незабаром лікар був змушений констатувати його смерть. Точну причину смерті на цей момент не встановлено.

За фактом смерті співробітника поліції прокуратура Баварії розпочала розслідування. Журналістам стало відомо, що підозрюваний у вбивстві поліцейського пакистанець приїхав до Німеччини у серпні 2020 року, легально перебував у країні й раніше не мав проблем із законом.

У ЗМІ не повідомили, що спричинило інцидент на вокзалі. Імена учасників події також не розголошуються.

Нагадаємо, поліція Німеччини виявила тіло матері вбитої української біженки. Виявилося, що у справі замішана росіянка.

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