Вбито одного з ключових військових лідерів Ірану: що відомо про смерть Гулямрези Солеймані

У столиці Ірану Тегерані внаслідок точкового авіаудару Військово-повітряних сил Ізраїлю ліквідовано Гулямрезу Солеймані — командувача напіввійськової організації «Басідж», що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report з посиланням на джерела в оборонному відомстві Ізраїлю та іранські медіа.

За попередньою інформацією, удар був завданий по об’єкту в Тегерані, де перебував високопосадовець. Ізраїльські ВПС застосували високоточне озброєння, що дозволило знищити ціль у самому центрі ворожої столиці. Наразі офіційний Тегеран підтверджує факт загибелі генерала, проте не надає деталей.

Хто такий Гулямреза Солеймані?

Гулямреза Солеймані очолював сили «Басідж» протягом останніх шести років. Ця структура є однією з найважливіших опор режиму аятол. Сили «Басідж» відповідають за внутрішню безпеку, придушення протестів та мобілізацію добровольців для військових операцій за кордоном.

Солеймані вважався одним із найбільш лояльних до духовного лідера Ірану воєначальників та відігравав ключову роль у координації дій КВІР. Він перебував під санкціями США та ЄС через причетність до жорстких розгонів мирних демонстрацій та порушення прав людини.

Наслідки для регіону

Ця ліквідація є серйозним ударом по військовій вертикалі Ірану та черговою демонстрацією можливостей ізраїльської розвідки та авіації діяти в глибині іранської території.

Експерти вже прогнозують новий виток ескалації на Близькому Сході, оскільки «Басідж» та КВІР традиційно обіцяють «жорстку помсту» за загибель своїх командирів.

Нагадаємо, раніше в Ірані підтвердили загибель міністра оборони і трьох високопоставлених чиновників.