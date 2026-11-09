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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вбив навіть котів та дивний прапор у квартирі: спливли нові цікаві подробиці про стрільця з Кракова

У Польщі триває розслідування теракту в центрі Кракова. Поліція та прокуратура оприлюднила нові цікаві подробиці розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Міхал Оксінський та прапор, який знайшли у його помешканні

Міхал Оксінський та прапор, який знайшли у його помешканні / © ONET

Стрілець з Кракова Міхал Оксінський ймовірно спочатку вбив свою родину — батька, матір та 21-річну сестру, яка навчалась на художницю. Попри те, що чоловік здійснив 8 пострілів, ніхто з сусідів нібито нічого не чув, а тому не викликав поліцію.

Про це пише fakt.pl.

Чоловік ймовірно вбив батьків, сестру та двох котів

Польські журналісти з посиланням на високопоставленого поліцейського, обізнаного із подробицями справи повідомили, що одина Міхала Оксінського, а саме 53-річний батько, 52-річна мати та сестра, мали вогнепальні поранення голови.

«Їх застрелили. Усі постріли були спрямовані в голову», — зазначив поліцейський.

Тіла знайшли в ліжках. Також було застрелено двох котів. Поліції не відомо, чи використовував терорист глушники під час пострілів. Проте сусіди нічого не чули.

Також малоймовірною видається гіпотеза, що Міхал Оксінський вбив родину в іншому місці, а потім сховав тіла в будинку.

«Траєкторію польоту куль можна відтворити. Він діяв сам, тож перенести трьох дорослих людей було б практично неможливо. Коли людина помирає, тіло втрачає природну механіку руху, м’язи застигають, і підняти його стає дуже важко. Таке тіло здається важчим, ніж є насправді. Тому переміщення тіл видається малоймовірним», — заявив поліцейський.

«Або він скористався глушником, або ми маємо справу з дійсно нетиповою ситуацією, коли сусіди не чули пострілів», — каже співрозмовник.

Що знайшли під час обшуку в помешканні терориста

Прокуратура оприлюднила, що було знайдено в кімнаті Міхала Оксінського.

«На стіні висів жовтий прапор із змією. Це так званий прапор Гадсдена. Історичний прапор 18 століття у Сполучених Штатах. Це зображення гримучої змії на жовтому фоні. Ця символіка має різні значення, від свободи до повстання проти влади. Цей прапор не обов’язково має негативні конотації», — сказав прокурор Пшемислав Новак під час пресконференції.

У прокуратурі Польщі зазначили, що вони все ще встановлюють мотив злочину та не говові говорити, чому чоловік вбив свою родину, а потім влаштував теракт.

Раніше бабуся стрільця розповіла про онука та свою родину.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

Пізніше в квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. У неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

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