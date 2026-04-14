Вбивча екскурсія: батько 10 років намагається розкрити правду про смерть доньки-школярки

17-річна Вікторія Наталіні, яку знайшли мертвою під час шкільної поїздки / © NATALINI PERSONAL COLLECTION

Реклама

Шкільна поїздка на ферму в Бразилії закінчилася трагедією, яка вже десятиліття лишається нерозкритою. 17-річну Вікторію Наталіні знайшли мертвою, а її батько досі намагається довести, що це було навмисне вбивство.

Про це пише BBC News Україна.

11 вересня 2015 року група школярів зі Школи Вальдорфської педагогіки імені Рудольфа Штайнера в Сан-Паулу вирушила на навчальну поїздку до сільської ферми.

Реклама

Серед учасників була 17-річна Вікторія. Вона чекала на повернення додому, щоб побачити виступ свого улюбленого гурту Queen. Однак ця поїздка стала для Вікторії останньою — за кілька днів після прибуття на ферму дівчину знайшли мертвою.

Минуло вже понад 10 років, але обставини смерті підлітки досі залишаються нез’ясованими. Її батько не припиняє пошуків правди та навіть самостійно взявся за розслідування.

Загадкова смерть дівчини під час поїздки

Група з 34 учнів планувала провести кілька днів на фермі Перейрас у місті Ітатіба (штат Сан-Паулу). Разом із двома викладачами та трьома технічними спеціалістами з топографії вони мали виконувати практичні завдання з математики й топографії, зокрема складати детальні мапи місцевості.

Учням заборонили брати із собою мобільні телефони.

Реклама

«Їм не дозволяли спілкуватися з батьками. Ми довіряли, що школа виконає свій обов’язок», — розповів батько Вікторії — Жоау Карлус Наталіні.

На п’ятий день поїздки школярів розподілили на групи для роботи на різних ділянках ферми.

Близько 14:30 Вікторія повідомила своїм однокласникам, що йде до туалету, і вирушила ґрунтовою дорогою в бік фермерського будинку, розташованого приблизно за 500 м. Саме тоді її бачили востаннє.

Коли через дві години дівчина не повернулася, однокласники звернулися до вчителів, і почалися пошуки. За словами батька, поліцію сповістили лише ближче до вечора. Сам він дізнався про зникнення доньки того ж вечора й прибув на місце приблизно о 23:00 — саме тоді пошуки тимчасово припинили. Серед версій на той час навіть розглядали викрадення.

Реклама

Наступного ранку пошуки відновили, і незабаром поліцейський гелікоптер виявив тіло Вікторії неподалік ферми.

«Це був величезний шок, коли мені сказали, що знайшли її тіло. Я стояв і мусив зібратися з силами, щоб утриматися на ногах. Усе було надзвичайно важко. Мені довелося повідомляти родичам і ще упізнавати тіло доньки», — каже Наталіні, називаючи той день найгіршим у своєму житті.

Смерть дівчини була природною чи злочином?

Оскільки на тілі Вікторії не було очевидних ушкоджень або явних слідів насильства, основною версією спочатку вважали природну смерть. Невдовзі після трагедії експерти Інституту судово-медичної експертизи (IML) вказали на «невизначену причину з ознаками природної смерті».

Аналізи показали, що Вікторія не вживала ні наркотиків, ні алкоголю. Водночас у медіа з’являлися припущення про можливі судоми в анамнезі, однак родина це категорично заперечувала.

Реклама

Батько наполягав, що донька була здоровою, займалася спортом і не мала серйозних проблем зі здоров’ям, тому сумнівався у висновках експертів.

«Через кілька днів або тижнів ми почали замислюватися, наскільки все це дивно. Її тіло знайшли навпроти центрального фермерського будинку, куди вона прямувала, коли зникла, і це викликало запитання. Ми неодноразово просили місцеву поліцію провести розслідування, але вони відмовлялися, стверджуючи, що це була природна смерть», — каже Наталіні.

Місце, де знайшли тіло Вікторії Наталіні / © ITATIBA NEWSPAPER

Особливу підозру в нього викликало положення тіла — обличчям донизу зі схрещеними руками, що, на його думку, могло свідчити про переміщення.

Зрештою чоловік вирішив діяти самостійно та залучив приватних експертів. Вони дійшли висновку, що попри відсутність явних травм, смерть не була природною, а тіло, ймовірно, перенесли.

Реклама

«Експерти, яких я найняв, переглянули всі матеріали, пов’язані з моєю донькою, проаналізували їх і відтворили повну динаміку подій, вказавши, що це не була природна смерть», — зазначив Наталіні.

Цей звіт передали правоохоронцям, після чого справу переглянули й передали до Департаменту з розслідування вбивств і захисту осіб (DHPP) штату Сан-Паулу.

На початку 2016 року нова експертиза підтвердила, що Вікторія померла від «механічної асфіксії у формі прямого удушення», що вказує на можливе вбивство. За словами фахівців, такий спосіб зазвичай означає задушення руками.

Наталіні переконаний, що на його доньку напали, коли вона йшла до фермерського будинку.

Реклама

«Вона, мабуть, намагалася захищатися, а людина, яка на неї нападала, злякавшись, що вона почне кричати й повідомить про це, вирішила змусити її замовкнути. Тож прикрила їй рот і ніс, що врешті призвело до удушення моєї доньки», — каже Наталіні.

У відповіді на звіт ферма Перейрас, де проходила поїздка, заявила, що повністю співпрацювала зі слідством і сприяла роботі правоохоронців та судово-медичних експертів, «які опитали всіх співробітників, які бажали дати свідчення, стільки разів, скільки було потрібно, і мали свободу ознайомлюватися з будь-якими документами».

«Поліцейська робота завжди проводилася з максимальною свободою, і ми завжди суворо виконували вказівки слідчих», — наголосили у заяві.

Цивільна поліція штату Сан-Паулу відкинула звинувачення в недоліках розслідування та запевнила, що «вжила всіх відповідних заходів».

Реклама

Перебіг справи про смерть дівчини

На початку лютого Четверта колегія Вищого суду правосуддя зобов’язала Школу Вальдорфської педагогіки виплатити батькові Вікторії близько 188 тис. дол. компенсації моральної шкоди. Водночас у березні кримінальний суд постановив, що вчителі та адміністрація навчального закладу не несуть кримінальної відповідальності за можливу недбалість, яка могла призвести до зникнення й смерті дівчини.

Наталіні має намір оскаржити це рішення, вказуючи на, за його словами, процесуальні порушення під час розслідування.

Паралельно було відновлено розслідування можливого вбивства, хоча раніше справу закрили, дійшовши висновку про природні причини смерті. Наразі, за словами посадовців, справа перебуває на завершальному етапі.

Департамент освіти штату Сан-Паулу повідомив, що проводив перевірку діяльності школи на той час, однак жодних порушень не виявив.

Реклама

У школі, своєю чергою, заявили, що вжили «всі необхідні заходи безпеки під час навчальної поїздки і що після виявлення відсутності Вікторії повідомили компетентним органам».

«Також уточнюється, що під час усіх педагогічних заходів — як у школі, так і за її межами — навчальний заклад надає команди кваліфікованих фахівців для супроводу учнів», — додали у заяві.

Батько надалі шукає правду про смерть доньки

Попри відновлення справи, Наталіні не припиняє зусиль, щоб з’ясувати правду про смерть доньки. Близько трьох років тому він створив онлайн-петицію з вимогою розкрити справу — наразі вона зібрала майже 58 тис. підписів. Чоловік планує й надалі привертати увагу до цієї історії, поки не буде встановлено всі обставини трагедії.

Вікторія з батьком / © NATALINI PERSONAL COLLECTION

Він також активно веде сторінки в соцмережах, де ділиться новинами про перебіг справи. Зокрема, в Instagram має профіль Victoria Natalini vive («Вікторія Наталіні живе»), де регулярно публікує оновлення.

Реклама

Окрім цього, Наталіні продовжує власне розслідування, намагаючись знайти нові докази та передати їх поліції. Нещодавно він навіть оголосив винагороду за будь-яку корисну інформацію.

Попри роки емоційного виснаження, чоловік не шкодує про свої зусилля й каже, що вчинив би так само знову: «Вона моя донька, і я не шкодую».

