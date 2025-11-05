Вбивчий тайфун накрив Філіппіни: десятки загиблих та зниклих безвісти (фото)

Тайфун Kalmaegi на Філіппінах / © Associated Press

Реклама

Філіппіни атакував тайфун Kalmaegi, який став найсмертельнішим штормом року в Південно-Східній Азії, забравши життя щонайменше 66 людей. Понад пів мільйона мешканців Філіппін були змушені залишити свої домівки, а влада вже закликає готуватися до нового супертайфуну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тайфун Kalmaegi забрав життя щонайменше 66 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти, повідомили представники влади у середу. Водночас влада закликає населення готуватися до нового шторму, який насувається на країну.

Реклама

Це — найсмертельніший тайфун року в Південно-Східній Азії, який змусив понад 500 тис. мешканців залишити свої домівки. Найбільше постраждала провінція Себу, де масштабні повені затопили житлові квартали, а люди вимушені були рятуватися на дахах будинків.

За даними служби з надзвичайних ситуацій, більшість загиблих стали жертвами падіння дерев, уламків або швидких потоків води. Трагедія також спіткала військових — гелікоптер ВПС Філіппін, який допомагав у рятувальних операціях, розбився, загинуло шість членів екіпажу.

Тайфун Kalmaegi на Філіппінах / © Associated Press

Тайфун Kalmaegi на Філіппінах / © Associated Press

Метеорологічне агентство Pagasa повідомляє, що Kalmaegi (місцева назва — Tino) зараз має вітер до 130 км/год. і пориви до 180 км/год. У деяких районах Палавану, біля Південно-Китайського моря, оголошено другий рівень небезпеки з п’яти можливих.

«Окрім 66 загиблих, ще 26 людей вважаються зниклими безвісти», — розповів заступник керівника Управління цивільної оборони Бернардо Рафаеліто Алехандро.

Реклама

За його словами, у районі Себу за короткий час випала місячна норма опадів.

Тайфун Kalmaegi на Філіппінах / © Associated Press

Тайфун Kalmaegi на Філіппінах / © Associated Press

Очікується, що тайфун вийде з території Філіппін вранці 6 листопада та попрямує до В’єтнаму, який досі оговтується від нещодавніх повеней. Водночас синоптики попереджають про нову тропічну депресію, яка може перерости у супертайфун 8 листопада. За прогнозами, на острові Лусон на початку наступного тижня можливі «життєво небезпечні погодні умови».

Kalmaegi став 20-м тайфуном, що вдарив по країні цього року, знову піднявши питання корупції у проєктах з контролю повеней, які коштують мільярди песо та викликали суспільне обурення. Філіппіни щороку зазнають впливу приблизно 20 циклонів, що робить їх однією з найвразливіших країн світу до стихійних лих.

Губернатор Себу Памела Барікуатро, чия провінція ще не оговталася після нещодавнього землетрусу, звернулася до влади із проханням про допомогу.

Реклама

«26 мільярдів песо виділено на боротьбу з повенями у Себу, а ми все одно потопаємо», — написала вона у Facebook.

Нагадаємо, напередодні у В’єтнамі лютував тайфун Bualoi. За даними на 3 листопада, кількість загиблих від тайфуну та спричинених ним повеней зросла до 51, ще 14 людей зникли безвісти. Стихія завдала збитків на суму близько 603 млн дол. Тайфун пошкодив понад 230 тис, будинків та знищив майже 89 тис. га сільськогосподарських культур.