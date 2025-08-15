«Вбивства мають припинитися»: зустріч Трампа і Путіна супроводжує протест на підтримку України

Протестувальники на Алясці прийшли з українськими прапорами та плакатами на підтрику України / © скриншот з відео

Під час двосторонніх переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна біля Об'єднаної бази Ельмендорф-Річардсон на Алясці відбулася демонстрація. Невелика група протестувальників розгорнула синьо-жовті банери "Stand with Ukraine" ("Стіймо з Україною") та українські прапори.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, більшість учасників акції назвали саміт ганьбою для Аляски та піар-перемогою для Путіна.

Водночас, один із протестувальників, республіканець і зварювальник на пенсії Моріс Хансен, який вийшов на протест з українським прапором в руках, висловив підтримку будь-яким переговорам, якщо це допоможе закінчити війну.

"Вбивства мають припинитися", — сказав він, пояснюючи свою позицію.

Нагадаємо, журналісти двічі запитали Путіна, коли він припинить вбивати цивільних людей в Україні. “Відповідь” диктатора була вкрай “красномовною”.