Вбивство 16-річної української біженки у Німеччині: суд шокував вироком підозрюваному

16-річна українка, вбита у Німеччині

У Німеччині суд ухвалив рішення у справі загибелі 16-річної українки, яку 2025 року штовхнули під товарний потяг у Фрідланді. Обвинуваченого, 31-річного громадянина Іраку, визнали неосудним і направили на примусове психіатричне лікування.

Про це пише Deutche Welle.

Рішення суду

Під час розгляду справи суд спирався на результати психіатричної експертизи, яка встановила у 31-річного громадянина Іраку параноїдну шизофренію. Фахівці дійшли висновку, що на момент інциденту він не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та контролювати поведінку, тому його визнали неосудним.

За матеріалами суду, трагедія сталася влітку 2025 року на вокзалі у Фрідланді, де дівчина потрапила під товарний потяг і загинула на місці. Водночас прокуратура наполягала, що йдеться про навмисне вбивство, і також визнала чоловіка небезпечним для суспільства.

Окремо встановлено, що підозрюваний не мав права перебувати на території Німеччини згідно з європейськими правилами притулку. Його мали депортувати до Литви, через яку він в’їхав до ЄС, однак адміністративний суд у Ганновері відхилив запит на тримання його під вартою до висилки.

Справа викликала широкий суспільний резонанс у Німеччині та стала приводом для політичних дискусій щодо міграційної політики. 29 квітня питання можливих наслідків інциденту було винесене на обговорення в земельному парламенті Нижньої Саксонії.

Що відомо про трагедію

У німецькому місті Фрідланд 11 серпня загинула 16-річна українка — її штовхнули під вантажний потяг, який рухався зі швидкістю близько 100 км/год. Дівчина перебувала на платформі вокзалу та в момент нападу розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик. Родина одразу засумнівалася у версії про нещасний випадок.

За даними слідства, підозрюваним є 31-річний громадянин Іраку, який перед інцидентом поводився агресивно, через що на місце викликали поліцію. Після трагедії він сам підійшов до правоохоронців і намагався видати себе за випадкового свідка. У його крові зафіксували алкоголь, а згодом через неадекватну поведінку чоловіка помістили до психіатричної клініки.

На тілі загиблої згодом виявили сліди насильницьких дій, після чого чоловіка затримали за підозрою у ненавмисному вбивстві. Відомо, що він раніше мав психічний діагноз і проблеми з отриманням притулку в Німеччині. При цьому жодного зв’язку між ним і дівчиною не встановлено.

