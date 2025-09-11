- Дата публікації
Вбивство 23-річної українки у США: підозрюваний назвав причини розправи
Підозрюваний у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької розповів своїй сестрі, чому він напав саме на українку.
Підозрюваний у вбивстві української біженки у США Ірини Заруцької вперше прокоментував жорстокий напад. У трагедії він звинуватив не себе, а «уряд». В іншій розмові із своєю сестрою він заявив, що вбив Ірину, бо та “читає його думки”.
Про це пише британське видання Daily Mail.
34-річного Декарлоса Брауна підозрюють у жорстокому вбивстві 23-річної Ірини Заруцької. Його 33-річна сестра Трейсі Браун поділилася з Daily Mail шокувальним аудіозаписом телефонної розмови, яку вона мала з Брауном через шість днів після його арешту, де він пояснив, що відбувалося в його голові, коли він здійснив криваву атаку.
34-річний чоловік заявив сестрі, що, на його думку, уряд імплантував йому в мозок іноземні «матеріали», які контролювали його дії, коли він напав на Ірину з ножем.
На аудіозаписі, зробленому в післяобідній час 28 серпня, Браун каже Трейсі: «Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цю жінку. Я ніколи не говорив з нею. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?»
Він додав, що хоче, щоб поліція «розслідувала» «матеріали», які «контролювали» його, при цьому звертаючись до нападника в третій особі.
Ві не зміг пояснити, чому напав саме на Ірину, звинувачуючи у нападі тих, хто нібито «його контролював».
Трейсі також запитала брата, куди він прямував.
«Я їхав до центру міста, до лікарні, щоб сказати їм, що я намагаюся позбутися цього матеріалу, щоб перестати божеволіти», — відповів Браун.
Трейсі сказала, що минулого тижня вона також відвідала брата в тюрмі округу Мекленбург, і вони розмовляли через скляне вікно.
Тепер, стоячи віч-на-віч, Трейсі знову запитала його, чому він обрав Заруцьку, і він відповів, що це тому, що він вірив, що вона «читає його думки».
Сестра підозрюваного у вбивстві заявила, що її брата категорично не можна відпускати на волю. Також Трейсі Браун звинуватила у тому, що вчинив її брат «державу, яка не надала йому допомоги».
Нагадаємо, дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати.
Також ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент вбивства Заруцької.
Через вбивство українки у США спалахнув політичний скандал. Прихильники Трампа звинувачують деякі ЗМІ у замовчуванні трагедії. Трамп ж заявив, що вбивцю Ірини Заруцької потрібно стратити.