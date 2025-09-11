ТСН у соціальних мережах

Світ
5336
2 хв

Вбивство 23-річної українки у США: підозрюваний назвав причини розправи

Підозрюваний у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької розповів своїй сестрі, чому він напав саме на українку.

Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Ірина Заруцька

Ірина Заруцька / © ТСН.ua

Підозрюваний у вбивстві української біженки у США Ірини Заруцької вперше прокоментував жорстокий напад. У трагедії він звинуватив не себе, а «уряд». В іншій розмові із своєю сестрою він заявив, що вбив Ірину, бо та “читає його думки”.

Про це пише британське видання Daily Mail.

34-річного Декарлоса Брауна підозрюють у жорстокому вбивстві 23-річної Ірини Заруцької. Його 33-річна сестра Трейсі Браун поділилася з Daily Mail шокувальним аудіозаписом телефонної розмови, яку вона мала з Брауном через шість днів після його арешту, де він пояснив, що відбувалося в його голові, коли він здійснив криваву атаку.

34-річний чоловік заявив сестрі, що, на його думку, уряд імплантував йому в мозок іноземні «матеріали», які контролювали його дії, коли він напав на Ірину з ножем.

На аудіозаписі, зробленому в післяобідній час 28 серпня, Браун каже Трейсі: «Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цю жінку. Я ніколи не говорив з нею. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?»

Він додав, що хоче, щоб поліція «розслідувала» «матеріали», які «контролювали» його, при цьому звертаючись до нападника в третій особі.

Ві не зміг пояснити, чому напав саме на Ірину, звинувачуючи у нападі тих, хто нібито «його контролював».

Трейсі також запитала брата, куди він прямував.

«Я їхав до центру міста, до лікарні, щоб сказати їм, що я намагаюся позбутися цього матеріалу, щоб перестати божеволіти», — відповів Браун.

Трейсі сказала, що минулого тижня вона також відвідала брата в тюрмі округу Мекленбург, і вони розмовляли через скляне вікно.

Тепер, стоячи віч-на-віч, Трейсі знову запитала його, чому він обрав Заруцьку, і він відповів, що це тому, що він вірив, що вона «читає його думки».

Сестра підозрюваного у вбивстві заявила, що її брата категорично не можна відпускати на волю. Також Трейсі Браун звинуватила у тому, що вчинив її брат «державу, яка не надала йому допомоги».

Нагадаємо, дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати.

Також ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент вбивства Заруцької.

Через вбивство українки у США спалахнув політичний скандал. Прихильники Трампа звинувачують деякі ЗМІ у замовчуванні трагедії. Трамп ж заявив, що вбивцю Ірини Заруцької потрібно стратити.

5336
