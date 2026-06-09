Вбивство Ірини Заруцької у США: суд ухвалив несподіване рішення щодо підозрюваного

Вбивство Ірини Заруцької / © Колаж

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Чоловіка, якого звинувачують у смертельному ножовому пораненні 23-річної української біженки Ірини Заруцької у приміському поїзді міста Шарлотт, визнали недієздатним, щоб постати перед федеральним судом. Наразі він перебуватиме під вартою і проходитиме лікування.

Про це повідомляє The Guardian.

Вбивство Ірини Заруцької — рішення суду

За інформацією видання, 35-річний Декарлос Браун-молодший з’явився у суді на слухання щодо його психічного стану, де його визнали «недієздатним станом на зараз відповідати за суд». Проте суддя назвав прогноз щодо одужання чоловіка сприятливим і призначив йому курс лікування.

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«Пан Браун залишатиметься під федеральною вартою, доки він отримуватиме лікування і протягом усього розгляду своєї справи», — зазначили в прокуратурі.

Там також пояснили, що це рішення стосується винятково здатності обвинуваченого розуміти перебіг процесу та допомагати своєму захисту і не пов’язане з фактами самого злочину. Прокурор США західного округу Північної Кароліни Расс Фергюсон зазначив, що ця справа є надзвичайно важливою для відомства, а головною метою залишається досягнення справедливості для Ірини Заруцької та її родини.

Він пояснив, що нинішнє рішення суду є лише етапом процесу, який надасть підстави для подальшого розгляду. У спілкуванні з журналістами телеканалу WRAL прокурор також висловив сподівання на відновлення дієздатності обвинуваченого, спираючись на позитивні оцінки лікарів.

За даними телеканалу WRAL, федеральний суддя наказав госпіталізувати Брауна на термін до чотирьох місяців для медичного огляду та лікування. Після виписування з лікарні відбудеться повторне слухання для оцінювання його стану.

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Що відомо про смерть українки

Нагадаємо, напад на Ірину Заруцьку стався 22 серпня 2025 року у вагоні легкорейкового транспорту. Справа набула широкого розголосу після публікації відео з камер спостереження.

Навіть президент Дональд Трамп заявив, що вбивство українки у США є жахливим злочином. Утім, раніше він не знав про резонансний інцидент.

У вересні 2025 року Міністерство юстиції США висунуло Брауну федеральне обвинувачення за фактом дій, які призвели до смерті в системі громадського транспорту, що передбачає довічне ув’язнення або смертну кару. Крім того, на рівні штату його звинувачують в убивстві першого ступеня.

Згодом стало відомо, що 34-річний Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у нападі з ножем на українку Ірину Заруцьку в трамваї Шарлотта (США), є професійним злочинцем і страждає на шизофренію. Його брат, сестра та батько також мають судимості.

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Трамп назвав нападника «психічно неврівноваженим божевільним» і наголосив, що злочинець є відомим рецидивістом, якого раніше арештовували та відпускали під заставу загалом 14 разів.

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