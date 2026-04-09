Вбивство Портнова: Німеччина затримала підозрюваного, у справі спливли нові факти

Підозрюваного у вбивстві колишнього заступника очільника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова 45-річного українця Олександра А. (ймовірно, йдеться про Олександра Азізова) затримали у Німеччині, у місті Хайнсберг, що в землі Північний Рейн-Вестфалія. За даними слідства, злочин міг бути замовним, а виконавець — так званий «одноразовий агент».

Про це йдеться в повідомленні Die Zeit.

Правоохоронці провели операцію спільно з іспанськими колегами та за участі спецпідрозділів. Підозрюваного затримали на автовокзалі. За інформацією свідків, під час операції випадково постраждав інший чоловік, який не мав стосунку до справи.

Підозрюваного затримали — що про нього відомо

Підозрюваного у вбивстві чоловіка оперативно вивезли з місця поді.

Відомо, що підозрюваний народився 1981 року в Шахтарську на Донеччині. У минулому він займався торгівлею паливом і мав проблеми із законом, зокрема через зберігання зброї та наркоторгівлю, а також вирощування канабісу.

За даними українських правоохоронців, чоловік підтримував контакти з проросійськими колами, а його брат, ймовірно, причетний до організації вбивства та наразі перебуває в Москві.

У Німеччині Олександр А. не привертав до себе уваги: займався спортом, відвідував мовну школу та планував роботу в охоронній сфері.

Слідство також аналізує діяльність російських агентів у Європі. Хоча затримання підозрюваних у диверсіях траплялися раніше, можливе замовне вбивство Портнова вважається безпрецедентним. Мотиви злочину залишаються невідомими.

Справа Портнова — деталі

Нагадаємо, німецькі та іспанські слідчі підозрюють українця у вбивстві Андрія Портнова, який обіймав посаду заступника очільника адміністрації президента Януковича.

Портнова застрелили 21 травня 2025 року в Іспанії поблизу Мадрида. Він був вбитий минулого року після того, як відвіз дітей до школи. Політик дістав дев’ять кульових поранень, зокрема, в голову та спину. Іспанська поліція повідомляла про затримання підозрюваного та видавання європейських ордерів на арешт і проведення слідчих дій. Німеччина розглядає питання екстрадиції затриманого.

Під час обшуку квартири в Хайнсберзі, за даними ЗМІ, нібито виявили знаряддя злочину та невелику плантацію канабісу, хоча офіційно ці дані поки не підтверджено.

Журналісти Die Zeit зазначають, що Олександр А. може бути «витратним агентом» — людиною з кримінальним минулим, яку могли використати для одноразового завдання. Такі виконавці часто мають опосередковані зв’язки з російськими структурами та залучаються до ризикованих операцій.

Наразі Олександр А. перебуває під вартою в Кельні в межах процедури екстрадиції та очікує передавання до Іспанії для судового розгляду.