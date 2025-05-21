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Вбивство Портнова: очевидці розповіли про ймовірного кілера, який стріляв у юриста
Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників кілера.
Ексзаступник Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами.
Про це розповіла речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес, коментуючи для ABC вбивство Портнова.
За словами речниці, до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив непритомного чоловіка, який лежав на землі.
Очевидці розповіли для ABC про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників.
Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня у передмісті Мадрида, випустивши у нього п’ять куль. Невідомі скоїли вбивство біля елітного навчального закладу — Американської школи. У закладі повідомили, що загиблий був одним із батьків, які водили своїх дітей до цієї школи. Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного.