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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вбивство Портнова: очевидці розповіли про ймовірного кілера, який стріляв у юриста

Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників кілера.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вбивство Портнова у Мадриді

Вбивство Портнова у Мадриді / © Associated Press

Ексзаступник Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами.

Про це розповіла речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес, коментуючи для ABC вбивство Портнова.

За словами речниці, до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив непритомного чоловіка, який лежав на землі.

Очевидці розповіли для ABC про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників.

Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня у передмісті Мадрида, випустивши у нього п’ять куль. Невідомі скоїли вбивство біля елітного навчального закладу — Американської школи. У закладі повідомили, що загиблий був одним із батьків, які водили своїх дітей до цієї школи. Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного.

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