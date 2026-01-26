Вбивство протестувальника у Міннесоті може спричинити новий шатдаун у США

Прапор США / © Getty Images

У США підвищується ймовірність нового часткового припинення роботи уряду (шатдауну) через суперечки щодо фінансування Департаменту внутрішньої безпеки (DHS).

Про це повідомляє The Hill.

Сенатські демократи на чолі з лідером меншості Чаком Шумером виступили проти включення до законопроєкту коштів для DHS, зокрема 10 млрд доларів на Службу імміграції та митного контролю (ICE). Це стало відповіддю на останню смертельну стрілянину федеральних агентів у Міннеаполісі, під час якої загинув 37-річний медбрат Алекс Претті. Інцидент викликав широкий резонанс і критику політики правопорядку.

Демократи наголошують, що не підтримають пакет фінансування уряду, якщо бюджет DHS не буде змінено та доповнено механізмами контролю. Серед вимог — посилення відповідальності агентів та обмеження практик, які можуть сприяти зловживанням.

Законопроєкт передбачає 64,4 млрд доларів на DHS та інші ключові міністерства й відомства. Для його ухвалення в Сенаті необхідно щонайменше 60 голосів, проте республіканці контролюють 53 місця, тож без підтримки демократів прийняття закону буде складним.

The Hill зазначає, що нинішня ситуація виникла менш ніж через два місяці після найдовшого в історії США шатдауну у жовтні 2025 року, який тривав 43 дні та завершився затвердженням тимчасового фінансування до 30 січня 2026 року.

Якщо компроміс щодо фінансування DHS не буде досягнутий до кінця січня, коли закінчується термін чинного фінансування, частина федеральних установ може знову призупинити роботу, що вплине на їхню діяльність і послуги для громадян.

Раніше повідомлялося, що через три тижні після скандального вбивства жінки в Міннеаполісі співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE) у тому ж місті знову застрелили людину.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою влади штату Міннесота та міста Міннеаполіс після загибелі чоловіка, застреленого агентом Імміграційної та митної служби США.