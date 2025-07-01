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Вбивство українки та її доньки у Німеччині: МЗС зробило офіційну заяву
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія були знайдені тіла українки і її дитини
Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило факт вбивства громадянки України 1992 року народження та її однорічної доньки в місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина.
Про це йдеться у повідомленні Генерального консульства України в Дюссельдорфі.
За повідомленням Генерального консульства України в Дюссельдорфі, тіла матері і дитини були знайдені 29 червня неподалік їхнього місця проживання.
Правоохоронці 30 червня затримали 16-річного громадянина України, який сам з’явився на місце злочину і зізнався у скоєному. Судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть загиблих.
У МЗС повідомили, що за фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Також Генконсульство звернулося до німецьких правоохоронців для з’ясування додаткових деталей.
«Дипломати працюють над встановленням контакту з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі», — зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, що підозрюваним у вбивстві є 16-річний українець, який наразі перебуває під слідством у Німеччині.