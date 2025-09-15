Нові деталі у справі Ірини Заруцької: ким виявився вбивця українки та його сім’я

Вбивство Ірини Заруцької / © Колаж

34-річний Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у нападі з ножем на українку Ірину Заруцьку в трамваї Шарлотта (США), є професійним злочинцем і страждає на шизофренію. Його брат, сестра і батько також мають судимості.

Про це пише Daily Mail.

Кримінальне досьє родини Браунів

Брат Стейсі: у 2012 році вбив 65-річного чоловіка і тікав від поліції на тому самому трамваї, в якому його брат Декарлос пізніше зарізав Ірину Заруцьку. У 2014 році Стейсі був засуджений до 27-36 років ув’язнення за вбивство, збройні пограбування та інші злочини. Перебуваючи у в’язниці, він отримав ще 44 звинувачення, зокрема за напад зі смертоносною зброєю та підпал.

Сестра Трейсі: її останній арешт був у 2024 році за змову з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжку в магазині та дрібне розкрадання.

Батько Декарлос-старший: у 1990 році був заарештований за звинуваченнями у проникненні зі зломом, змові з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжці та зберіганні зброї на території університетського кампусу.

Напад на українку та наслідки

Сам Декарлос Браун-молодший раніше мав щонайменше 14 арештів. У січні його звільнили з в’язниці, попри звинувачення у неправомірному використанні системи 911 під час психічного нападу. У серпні він напав на Ірину Заруцьку з ножем, завдавши їй кілька поранень. Напад зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як жінка стікає кров’ю, а Браун каже: «Я зловив цю білу дівчину».

Після нападу, що сколихнув суспільство, генеральний прокурор США Пем Бонді оголосила, що Брауну висунуть федеральні звинувачення. Вона назвала вбивство Заруцької «прямим результатом провальної політики пом’якшення злочинності» та пообіцяла, що домагатиметься для Брауна максимального покарання.

Нагадаємо, згідно з повідомленням поліції, 22 серпня у Шарлотті на станції легкорейкового транспорту Декарлос Браун-молодший убив українку Ірину Заруцьку. Нападника затримали на місці. Родина загиблої розповіла, що Ірина приїхала до США, сподіваючись знайти притулок від війни та почати нове життя.

Після вбивства українки Ірини Заруцької в США її хлопець Станіслав опублікував в Instagram сторіз з критикою судді, яка звільнила підозрюваного Декарлоса Брауна за сім місяців до трагедії.

Родина Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку жорстоко вбили у США, вимагає правосуддя. Трагедія сталася минулого місяця в Шарлотті, штат Північна Кароліна, де Ірина загинула від ножових поранень у поїзді легкорейкового транспорту.