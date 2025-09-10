ТСН у соціальних мережах

Вбивство українки Заруцької у США: Трамп назвав єдине можливе покарання для злочинця

У США та світі активно обговорюють резонансне вбивство українки у США. Злочинець, який зарізав дівчину, невдовзі постане перед судом. Очільник Штатів висловився про те, як має бути покараний фігурант.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував справу про вбивство українки Ірини Заруцької у США. Він наголосив, що “тварина”, яка вчинила моторошний злочин, має бути страчена.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Американський лідер наполягає, що вбивця українки має отримати найвищу міру покарання — смертну кару.

«Звір, який так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути „швидко“ (безсумнівно!) засуджена та засуджена лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може!», — наголосив він.

Раніше Трамп відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької.

Журналіст запитав американського очільника про жахливе відео, на якому видно останні хвилини життя 23-річної українки Ірини Заруцької.

«Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?», — перепитав американський президент.

Для Трампа уточнили, що журналіст, вбивство сталося ще у серпні, але відео з’явилося у публічному доступі лише зараз.

«Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку», — пообіцяв президент Штатів.

Нагадаємо, у США 22 серпня жорстоко вбили молоду дівчину з України. Інцидент стався у Північній Кароліні. Так, 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла від війни, зарізав рецидивіст у громадському транспорті.

Вбивця завдав їй численних ножових поранень, зокрема — в шию. Медики констатували смерть дівчини на місці.

У кривавому вбивстві підозрюють 34-річного безхатька Декарлоса Брауна, його затримали на місці злочину.

