Вбивство українки Заруцької у США: Трамп назвав єдине можливе покарання для злочинця
У США та світі активно обговорюють резонансне вбивство українки у США. Злочинець, який зарізав дівчину, невдовзі постане перед судом. Очільник Штатів висловився про те, як має бути покараний фігурант.
Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував справу про вбивство українки Ірини Заруцької у США. Він наголосив, що “тварина”, яка вчинила моторошний злочин, має бути страчена.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Американський лідер наполягає, що вбивця українки має отримати найвищу міру покарання — смертну кару.
«Звір, який так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути „швидко“ (безсумнівно!) засуджена та засуджена лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може!», — наголосив він.
Раніше Трамп відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької.
Журналіст запитав американського очільника про жахливе відео, на якому видно останні хвилини життя 23-річної українки Ірини Заруцької.
«Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?», — перепитав американський президент.
Для Трампа уточнили, що журналіст, вбивство сталося ще у серпні, але відео з’явилося у публічному доступі лише зараз.
«Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку», — пообіцяв президент Штатів.
Нагадаємо, у США 22 серпня жорстоко вбили молоду дівчину з України. Інцидент стався у Північній Кароліні. Так, 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла від війни, зарізав рецидивіст у громадському транспорті.
Вбивця завдав їй численних ножових поранень, зокрема — в шию. Медики констатували смерть дівчини на місці.
У кривавому вбивстві підозрюють 34-річного безхатька Декарлоса Брауна, його затримали на місці злочину.