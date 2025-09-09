Вбивство української біженки у США: стали відомі шокувальні факти, як рецидивіст опинився на волі

Українська біженка Ірина Заруцька та підозрюваний у її вбивстві Декарлос Браун / © Колаж

У США розгорівся скандал після того, як мирова суддя з Північної Кароліни Тереза Стокс відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого, який через кілька місяців зарізав 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку.

Про це пише Daily Mail.

34-річний Браун, бездомний із довгим списком арештів — від збройного пограбування до нападів — був звільнений у січні лише за «письмовою обіцянкою» з’явитися на наступне слухання. За даними поліції, 22 серпня цей чоловік убив Заруцьку у Шарлотті.

Браун залишився на волі попри важкий стан через шизофренію

Ще 19 січня Брауна затримали за «неправильне використання системи 911» після того, як він зателефонував під час перевірки поліцією його стану. Чоловік, який страждає на шизофренію, переконував, що в його тілі є «штучні» матеріали, які керують його рухами.

«Браун хотів, щоб офіцери дослідили цей «штучний» матеріал усередині його тіла», — зазначалося в ордері на арешт.

Поліцейські пояснили, що це медичне питання. Це розлютило чоловіка, і він знову зателефонував на 911. Його заарештували та звинуватили у дрібному правопорушенні.

Навіть мати Брауна зізналася, що система правосуддя підвела громаду, дозволивши йому залишатися на волі попри серйозний психічний стан. Жінка пригадала, що після діагнозу «шизофренія» 2014 року домоглася примусового лікування сина. Згодом чоловік став настільки агресивним, що матері довелося вигнати його з дому.

Які ще злочини скоїв Браун і як зумів залишитися на волі

Кримінальне минуле Брауна охоплює збройне пограбування 2014 року та напад на сестру 2021-го. Попри це, суддя Стокс знову відпустила чоловіка, хоча той навіть не мав постійного місця проживання.

Документи, які опинилися у розпорядженні Daily Mail, підтверджують: єдина умова звільнення Брауна — «письмова обіцянка з’явитися» на суд.

У соцмережах суддю розкритикували, поклавши на неї відповідальність за смерть українки.

«Цей монстр праворуч — саме той, кого демократи, що підтримують злочинців, хочуть бачити поряд із вами та вашими родинами у громадському транспорті. Я молюся за родину Ірини Заруцької. Кожен суддя, що відпустив Декарлоса Брауна, має бути притягнутий до відповідальності», — заявив конгресмен із Флориди Ренді Файн.

Користувачі соцмережі X були шоковані, що «його кілька разів відпускали», попри довгий список злочинів.

«Неймовірно», — написав один із користувачів.

Загалом кримінальна історія Брауна тягнеться ще від 2007 року. Він неодноразово притягувався за крадіжки, пограбування зі зброєю та погрози. Більшість справ закривали. Востаннє чоловік відбув п’ять років ув’язнення за збройне пограбування та вийшов 2020-го, але вже за кілька місяців знову потрапив до поліції через напад на сестру. 2022 року Брауна арештовували за «порушення громадського порядку».

Нагадаємо, за даними поліції, 22 серпня Браун зарізав Заруцьку на станції легкорейкового транспорту в районі Саут-Енд у Шарлотті. Нападника затримали одразу після нападу та після лікування незначних поранень звинуватили у вбивстві першого ступеня. Родина українки розповіла, що вона приїхала до США «у пошуках безпеки від війни та з надією на новий початок».

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп назвав нападника на українську біженку «психічно неврівноваженим божевільним» та звинуватив демократів у відсутності закону і порядку.