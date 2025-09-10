Кривавий скандал у США: нові подробиці у справі про вбивство українки і як покарають злочинця

Ірина Заруцька

Реклама

Жорстоке вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у США викликало значний резонанс у суспільстві.

Нещодавно у Мережі опублікували відео, на якому видно як убивця безжально завдає ножових поранень молодій дівчині.

Підозрюваний — рецидивіст із серйозними психічними розладами, якого незадовго до трагедії відпустили з суду під письмову обіцянку.

Реклама

ТСН.ua зібрав нові подробиці жахливого вбивства українки в США.

Нові подробиці жорстокого вбивства Ірини Заруцької

Ірина Заруцька 22 серпня поверталася близько 10 вечора поверталася додому з роботи в піцерії з роботи в піцерії Zepeddie’s, пише New York Post.

Ірина сідає у поїзд

Дівчина сіла у приміський поїзд South Еnd місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Невдовзі позаду неї сів темношкірий 35-річний Декарлос Браун.

З відео, яке розповсюдили у мережі, можна побачити, як вбивця спостерігав за своєю жертвою.

Реклама

За Іриною спостерігає Декарлос

Поки Заруцька дивилася щось у своєму телефоні, Браун раптово дістав розкладного ножа зі своєї кишені та напав на Ірину. Чоловік завдав дівчині трьох ножових поранень в області шиї.

Після цього Ірина із жахом подивилася на свого нападника та падає на підлогу. Згодом дівчина померла, попри допомогу інших пасажирів.

Дата публікації 12:58, 06.09.25 Кількість переглядів 9637 З'явилося відео з місця вбивства українки у США

Один із чоловіків, котрий був у вагоні поїзда де сталося вбивство, пішов за Брауном слідом, а інший побіг до машиніста поїзда аби повідомити про трагедію та попросити про зупинку поїзда.

Брауна вдалося заарештувати, коли він виходив з поїзда, поліцейські Шарлотт-Мекленбург.

Реклама

Як рецидивіст опинився на волі

У США розгорівся скандал через рішення судді Терези Стокс із Північної Кароліни, яка у січні відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого лише під «письмову обіцянку». Через кілька місяців, 22 серпня, він зарізав 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку, пише Daily Mail.

Браун, бездомний з довгою кримінальною історією (збройне пограбування, напади), страждає на шизофренію.

Ірина Заруцька та підозрюваний у вбивстві / © Колаж

Його мати заявила, що система правосуддя підвела громаду, дозволивши сину залишатися на волі. Зведений брат Брауна-молодшого Джеремія, розповів The Post, що система правосуддя могла б «запобігти» вбивству і що система ніколи не повинна була «просто відпускати його на волю, особливо через психічні проблеми».

Суддю різко критикують у соцмережах, покладаючи на неї відповідальність за смерть українки.

Реклама

Конгресмен Ренді Файн закликав притягнути до відповідальності всіх, хто брав участь у звільненні злочинця.

Підозрюваний у вбивстві розповів про мотив свого злочину

Обвинувачений у вбивстві Декарлос Браун-молодший розповів своїй родині, чому він зарізав українську біженку Ірину Заруцьку. Як розповів у телефонній розмові своїй сестрі Трейсі Браун підозрюваний, він вважав, що Ірина читає його думки, пише New York Post.

Раніше Декарлос неодноразово розповідав сестрі, що уряд імплантував йому чіп.

«Людина, яка чує голоси в голові та вірить, що світ проти неї, зламається. І я думаю, що тієї ночі він зламався», — розповіла Трейсі журналістам.

Реклама

Жінка переповіла розмову та зазначила, що Декарлос не знав цієї дівчини та ніколи до неї не розмовляв.

Після запитання: «Чому саме вона?», підозрюваний розповів, що «вони просто накинулися на неї, ось що сталося», (мова йде про таємничі голоси у голові Декарлоса — Ред.)

«Вони просто накинулися на неї, ось що сталося. Хто б не працював з матеріалами, вони накинулися на неї. Ось і все. Тепер їм дійсно потрібно розслідувати, чому піддавалося моє тіло… Тепер їм потрібно провести розслідування, щоб зрозуміти, хто був винуватцем того, що сталося», — розповів Декарлос своїй сестрі.

Нападника можуть засудити до смертної кари

Генпрокурор США Памела Бонді пообіцяла домагатися найсуворішого покарання для нападника. Через федеральний рівень справи не виключається навіть смертна кара, пише Reuters.

Реклама

«Ця трагедія стала наслідком провальної політики поблажливості до злочинців. Ми зробимо все, щоб він назавжди втратив можливість загрожувати суспільству», — підкреслила Бонді.

Водночас президент США Дональд Трамп коментуючи вбивство Ірини Заруцької наголосив, що «тварина», яка вчинила моторошний злочин, має бути страчена.

«Звір, який так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути „швидко“ (безсумнівно!) засуджена та засуджена лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може!», — наголосив американський лідер.

Якщо Брауна буде визнано винним, він стане першою людиною, страченою в Північній Кароліні з 2006 року, зазначає Daily Mail.

Реклама

Як переживає трагедію родина загиблої

Родина вбитої в США українки Ірини Заруцької вимагає справедливого суду над її убивцею. Трагедія сталася минулого місяця у Шарлотті, де 23-річна дівчина загинула від ножових поранень у громадському транспорті.

«Наше серце розбите. Вона шукала тут безпеки, але її життя жорстоко обірвали», — заявили родичі через адвокатів.

Вони звертають увагу на кризу безпеки та системні помилки правосуддя — злочинець мав довгу кримінальну історію і неодноразово уникав суворого покарання.

Родина просить не поширювати відео вбивства, про це пише New York Post.

Реклама

Найважче переживає втрату мати Ірини. Як розповіла тітка загиблої, вона усамітнилася вдома в Україні, намагаючись осягнути те, що сталося.

Поховання Ірини Заруцької

Родина Ірини відмовилася повертати її тіло до України, заявивши владі, що вона хотіла б бути похованою в США, бо «вона любила Америку», пише Daily Mail.

Похорон Ірини відбувся 27 серпня в Шарлотті, а в онлайн-некролозі зворушливо віддали шану «її доброті та креативності».

В опублікованому некролозі зазначається, що «Ірина народилася 22 травня 2002 року в Києві, Україна, в родині Анни Заруцької та Станіслава Заруцького

Реклама

У серпні 2022 року вона емігрувала з України разом з матір’ю, сестрою та братом, щоб уникнути війни, та швидко освоїлася у Сполучених Штатах.

Ірина — талановита художниця, яка закінчила коледж «Синергія» в Києві за спеціальністю «Мистецтво та реставрація».

Ірина Заруцька

«Вона з радістю ділилася своєю творчістю, даруючи свої роботи рідним та друзям. Також вона любила створювати скульптуру та створювати унікальний, еклектичний одяг, який відображав її яскравий дух», — йдеться у некролозі.

Окрім того, повідомляється що Ірина дуже любила тварин, тому часто доглядала за домашніми улюбленцями своїх сусідів. Дівчина мріяла про кар’єру ветеринарного асистента.

Реклама

У Ірини залишилися батьки — Анна та Станіслав, сестра Валерія, брат Богдан, хлопець Стас Нікулиця, тітка, Валерія Гаскелл, двоюрідні брати та сестри — Віра Фалькнер та Віктор Фалькнер.

Також зазначається, що батько загиблої Станіслав, будучи військовозобов’язаним, не зміг приїхати на похорон доньки.

У США планують створити мурали на честь Заруцької

Гендиректор Intercom Еоган Маккейб запропонував виділити $500 тис. на меморіальні мурали на честь вбитої українки Ірини Заруцької.

«Я пропоную гранти по 10 тисяч доларів у розмірі 500 тисяч доларів на розпис муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США», — написав він у соцмережі Х

Реклама

Ідею підтримав Ілон Маск, пообіцявши додати ще $1 млн. Раніше Маск вже висловлював стурбованість цією трагедією, піднімаючи питання безпеки у США.

Нагадаємо, молода українка, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. ЇЇ знайшли мертвою внаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.