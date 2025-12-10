Вчені б’ють на сполох: глобальне потепління досягло критичного рівня

Глобальне потепління

За оцінками експертів, 2025 рік, імовірно, стане другим або третім найтеплішим роком у сучасній історії спостережень, поступаючись лише 2024-му.

Про це повідомляє кліматична служба Copernicus Європейського Союзу (C3S), пише The Independent.

Автори дослідження — Стуті Мішра та Кейт Абнетт — відзначають, що поточний рік завершить перший трирічний цикл, протягом якого середня температура планети перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 °C.

За даними C3S, аномально високі температури океанів стали причиною низки екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу. Зокрема, у Південній та Південно-Східній Азії відбулися найруйнівніші кліматичні катастрофи за останні роки, а в Іспанії зафіксовано масштабні лісові пожежі.

Водночас провал кліматичного саміту Cop30, на якому світові уряди не змогли погодити значущі заходи зі скорочення викидів парникових газів, частково пояснюється загостренням геополітичної напруженості.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила, що 2023–2025 роки утворили найтепліший трирічний період, який коли-небудь фіксувався. Крім того, останнє десятиліття стало найспекотнішим за весь час метеорологічних спостережень.

