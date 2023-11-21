Вчені дослідили, чи стала вакцинація проти коронавірусу причиною низки "раптових смертей"

Вчені кажуть, що на низку "раптових смертей" вплинули інші фактори.

Індійські дослідники не знайшли жодних доказів того, що вакцинація проти COVID-19 є причиною "незрозумілих раптових смертей".

Про це пише Reuters.

"Ми не знайшли жодних доказів позитивного зв’язку між вакцинацією проти COVID-19 і незрозумілою раптовою смертю серед молодих людей", — йдеться в дослідженні дослідницької групи, опублікованому в Індійському журналі медичних досліджень.

За їхніми словами, на це вплинули інші фактори.

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Дослідники ICMR ідентифікували 29 171 випадків раптової смерті і ретельно вивчили записи 729 випадків, а також 2 916 "контрольних" суб’єктів у рамках свого розслідування.

Урядові дані показують, що в Індії зафіксовано 45 мільйонів випадків COVID-інфекції та 533 295 пов’язаних смертей, але експерти кажуть, що фактичні цифри в кілька разів вищі. Під час піку COVID-кризи в багатьох індійських лікарнях не вистачало ліжок, і багато людей померли вдома.

Нагадаємо, на Львівщині минулого тижня зафіксували летальний випадок, спричинений ускладненнями від коронавірусу.

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