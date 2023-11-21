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Вчені дослідили, чи стала вакцинація проти коронавірусу причиною низки "раптових смертей"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Вчені дослідили, чи стала вакцинація проти коронавірусу причиною низки "раптових смертей"

коронавірус / Фото: ТСН.ua

Вчені кажуть, що на низку "раптових смертей" вплинули інші фактори.

Індійські дослідники не знайшли жодних доказів того, що вакцинація проти COVID-19 є причиною "незрозумілих раптових смертей".

Про це пише Reuters.

"Ми не знайшли жодних доказів позитивного зв’язку між вакцинацією проти COVID-19 і незрозумілою раптовою смертю серед молодих людей", — йдеться в дослідженні дослідницької групи, опублікованому в Індійському журналі медичних досліджень.

За їхніми словами, на це вплинули інші фактори.

Дослідники ICMR ідентифікували 29 171 випадків раптової смерті і ретельно вивчили записи 729 випадків, а також 2 916 "контрольних" суб’єктів у рамках свого розслідування.

Урядові дані показують, що в Індії зафіксовано 45 мільйонів випадків COVID-інфекції та 533 295 пов’язаних смертей, але експерти кажуть, що фактичні цифри в кілька разів вищі. Під час піку COVID-кризи в багатьох індійських лікарнях не вистачало ліжок, і багато людей померли вдома.

Нагадаємо, на Львівщині минулого тижня зафіксували летальний випадок, спричинений ускладненнями від коронавірусу.

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Дата публікації
Перегляди
858
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