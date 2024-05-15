Вчені майже розшифрували таємну мову орангутанів: що вони виявили — дослідження

Трирічне полювання за закономірностями у реві, зітханнях та інших звуках, що видаються індонезійськими орангутанами, виявило "повний спектр" складних вокалізацій, тож вчені заявляють, що перебувають за крок до розшифровки секретної мови орангутанів.

Про це пише dailymail.

"Цей прорив стався відразу після інших недавніх відкриттів, які ще більше розкривають глибину інтелекту людиноподібних мавп, зокрема, практики одного орангутанга лікувати свої власні травми за допомогою самостійно приготовленої лікарської трави", — йдеться у матеріалі.

У своєму дослідженні вчені об’єднали кропітку роботу біологів і вчених-біоакустиків, а також штучний інтелект. У результаті команді під керівництвом Корнелльського університету за три роки вдалося виявити 1033 різні звуки, які орангутанги видають для спілкування.

Загалом учені зібрали набір даних зі 117 записаних “довгих криків”, зроблених самцями борнейського орангутана. Учені використовували 46 акустичних вимірювань 1033 імпульсів, виявлених у криках тварин. Тепер автори дослідження вважають, що ці особливості, ймовірно, підвищують потенційну складність сигналу тварин — команда вважає, що незабаром їм вдасться розшифрувати те, про що говорять мавпи.

Вчені виявили "безперервну градацію звуків за фазами й імпульсами". Тепер вони вважають, що орангутанги здатні дуже точно модулювати свої голоси. Автори дослідження також припускають, що "довгі крики" самців насправді можуть передавати складні повідомлення родичам-приматам, які перебувають далеко.

За словами провідного авторки дослідження, докторки Венді Ерб із Центру природоохоронної біоакустики Лізи Янг у Корнеллі, їхня робота була спрямована на те, щоб розгадати складнощі довгих криків орангутанів, які відіграють вирішальну роль у спілкуванні на величезних відстанях у густих тропічних лісах.

Що відомо про процес дослідження

Фахівці використовували поєднання контрольованих і неконтрольованих аналітичних методів. Їм вдалося визначити три різні типи імпульсів, які добре розрізнялися люди й ШІ:

ревіння — високочастотні імпульси;

зітхання — низькочастотні імпульси;

проміжні — будь-які імпульси між першими двома категоріями.

Автори дослідження також підкреслюють, що отримані ними результати є “межею” лише в поточній роботі, проте в майбутньому нам вдасться дізнатися про навички голосового спілкування мавп набагато більше. Команда також вважає, що їхня робота стане основною для наступних досліджень, які прагнуть розшифрувати “мову орангутанів” і поговорити з ними.

Нагадаємо, нещодавно фахівці дослідили, як орангутан лікував відкриту рану на щоці припаркою з лікарської рослини.

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