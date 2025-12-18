Вчені назвали дієту, яка допомагає у боротьбі проти раку

Продукти / © www.freepik.com/free-photo

Вчені встановили, що люди, які перенесли рак і суворо дотримуються середземноморської дієти, можуть жити довше. Це доводить дослідження, опубліковане у Європейському журналі серця.

Про це пише Daily Mail.

Деталі дослідження

Як зазначається, під час довготривалого спостереження померло 269 учасників: 141 смерть від раку, 67 з серцевими захворюваннями та 54 з респіраторними, цереброваскулярними та нейродегенеративними захворюваннями.

Коли дослідники замінили загальний показник дієти LS7 на бал, що відображає, наскільки ретельно люди дотримувалися середземноморської дієти, переваги стали очевиднішими. Ті, чий раціон найбільше нагадував середземноморський, мали приблизно на 15-20 відсотків менший ризик померти під час дослідження, залежно від причини.

Середземноморська дієта раніше була пов’язана з нижчим ризиком серцевих захворювань та передчасної смерті серед населення загалом. Це дослідження показує, що його переваги можуть поширюватися і на людей, які живуть з раком або пережили його. Дослідники виявили, що загальний стан серцево-судинної системи, виміряний за повною шкалою LS7, був тісно пов’язаний з виживанням після раку.

«Учасники з „ідеальним“ серцево-судинним здоров’ям, що визначалося як бал за шкалою LS7 від 10 до 14, мали на 38 відсотків нижчий ризик смерті від будь-якої причини порівняно з тими, хто мав „погане“ серцево-судинне здоров’я (бал за шкалою LS7 від нуля до шести), після врахування віку, статі, типу раку, лікування раку, попередніх серцево-судинних захворювань та соціальних факторів», — йдеться у матеріалі.

Аналіз також показав ступінчасту залежність: кожне збільшення балу за шкалою LS7 на один пункт було пов’язане зі зниженням смертності від раку на 10 відсотків.

«Наше дослідження показує, що шкала, заснована на традиційних факторах ризику серцево-судинних захворювань, які вже підтверджені в загальній популяції, також може передбачити кращу виживаність у людей з онкологічним анамнезом», — сказала Маріалаура Боначчо, перший автор статті та дослідник відділу епідеміології та профілактики IRCCS Neuromed.

Отримані дані підтверджують ідею про те, що рак і серцево-судинні захворювання мають спільні біологічні шляхи. Вчені називають це гіпотезою «спільного ґрунту».

У ході експерименту дослідники проаналізували маркери крові, пов’язані із запаленням, частотою серцевих скорочень та рівнем вітаміну D. Разом ці фактори пояснили понад половину спостережуваного зв’язку між здоровішим способом життя та нижчою смертністю:

запалення низького ступеня становило майже одну п’яту частину зв’язку між серцево-судинним здоров’ям та загальною виживаністю;

частота серцевих скорочень у стані спокою пояснювала близько 30 відсотків зв’язку як зі смертністю від усіх причин, так і від раку;

рівень вітаміну D також відігравав значну роль.

Дослідники також порівняли результати людей, які вижили після раку, з результатами понад 21 000 учасників того ж дослідження, які не хворіли на рак. Зв’язок між серцево-судинним здоров’ям, пов’язаним зі способом життя, та смертністю був подібним в обох групах, що свідчить про важливість тих самих факторів ризику незалежно від історії раку.

Однак автори наголошують, що результати не доводять причинно-наслідковий зв’язок.

«Спосіб життя та серцево-судинний стан оцінювалися під час першого візиту до дослідження, в середньому через 8,4 року після встановлення діагнозу раку, а це означає, що люди з більш агресивним перебігом захворювання могли не бути включені до дослідження», — зазначають вчені.

Попри це, дослідники кажуть, що результати підкреслюють важливість дієти, фізичної активності, відмови від куріння та контролю ваги у довгостроковому догляді за людьми, які перенесли рак. Вони додають, що результати підтримують більш інтегровані підходи до профілактики та подальшого спостереження, пов’язуючи лікування раку та серцево-судинне здоров’я в межах галузі кардіоонкології, що зростає.

Раніше йшлося про те, що жінки, які вживають алкоголь, мають вищий ризик захворіти на рак грудей.

