Вчені попередили, що нові штами коронавірусу краще передаються повітрям: маска не завадить

Вчені вивчили 49 випадків зараження різними штамами коронавірусу.
Вчені з Університету Меріленда в США з'ясували, що мутований вірус SARS-CoV-2 краще переноситься по повітрю.
Про це інформує Clinical Infectious Diseases.
За інформацією фахівців, при "Альфа"-варіанті SARS-CoV-2 кількість вірусної РНК в повітрі, що видихається збільшується в порівнянні з більш ранніми штамами: заражені "Альфа"-штамом видихали в 100 разів більше вірусних частинок, ніж ті, у кого було виявлено ще "Уханьський" варіант коронавірусу.
При цьому експерти вивчили 49 випадків зараження різними штамами коронавірусу і вважають, що нові штами еволюціонують і швидше передаються по повітрю.
Через це погано прилеглі маски забезпечують лише невеликий захист від вірусу. Поки показники вакцинації в світі не стануть вищими, необхідно продовжувати носити щільно прилеглі маски і респіратори.
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