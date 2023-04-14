Вчені попереджають про катастрофічний землетрус: його спровокує 965-кілометрова тріщина у Тихому океані

За 80 кілометрів від берегової лінії Орегону, на межі розлому, що падає, відомого як зона субдукції Каскадія, з'явився отвір, що вивергає гарячу рідину. 965-кілометрова тріщина в Тихому океані тягнеться від Північної Каліфорнії до Канади.

Про це пише Daily Mail.

Ця геологічна особливість здатна викликати 9-бальний землетрус у Тихому океані, який знищить міста на північному заході США.

Діра була виявлена роботом-водолазом — тоді зображення сонара показали дивовижні бульбашки, що здіймалися з дна моря. Пізніше дослідники виявили, що рідина виходила з лінії кордону плити й здавалася теплішою, ніж довкілля.

Дослідники докладніше вивчили знахідку та з'ясували, що бульбашки не були просто метаном, а скоріше водою, яка виходила з морського дна, діючи за принципом пожежного шланга. Подальші дослідження показали, що ця рідина була на 16 градусів за Фаренгейтом тепліше, ніж навколишня вода, і виходила із зони субдукції Каскадія, де, як відомо, температура варіюється від 300 до 500 градусів за Фаренгейтом.

В результаті вчені попереджають, що через втрату цієї рідини в Тихому океані може статися один із найсильніших землетрусів у світі.

Зона субдукції Каскадія - це область зіткнення двох тектонічних плит. Відомо, що подібні зони субдукції, де одна плита ковзає по іншій, здатні викликати смертоносні й масштабні землетруси у світі. Одним із яскравих прикладів є землетрус Тохоку 2011 року в Японії, який забрав життя близько 20 тисяч людей.

Нагадаємо, 13 квітня морський землетрус магнітудою 6,2 стався біля південно-західного узбережжя Канади. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих немає.

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