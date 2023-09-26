Вчені реконструювали обличчя жінки, яка померла понад 4000 років тому в Шотландії

Вчені реконструювали обличчя жінки, яка померла 4200 років тому. Жінка залишалася похованою протягом тисячоліть, поки її скелет не знайшли археологи у кар'єрі на території сучасної Шотландії.

Про це повідомляє Live Science.

Що відомо про жінку

Про "Жінку Верхнього Ларджі", як її назвали вчені, інформації мало. Нова робота показує, який вигляд вона могла мати у ранньому бронзовому віці.

Реконструкцію представили в Музеї Кілмартіна в Шотландії. На ній зображено молоду жінку з темним заплетеним волоссям, одягнену у вбрання з оленячої шкіри. Здається, вона дивиться на когось поблизу.

Спираючись на аналіз скелета й зубів вчені встановили, що, ймовірно, жінка померла у віці 20 років через хворобу чи недоїдання. За даними музею, радіовуглецевий аналіз показав, що вона жила між 1500 та 2200 роками до нашої ери, у період раннього бронзового віку. Вивчення різних ізотопів або версій стронцію та кисню в її останках дозволило припустити, що вона виросла в Шотландії, але команді не вдалося отримати її ДНК, тому колір її шкіри та волосся невідомий.

Для реконструкції жінки з Верхнього Ларджі її череп відсканували за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), а потім надрукували на 3D-принтері в Шотландії.

Останки жінки перепоховали в тому ж положенні та орієнтації, в якій вона, ймовірно, була похована 4000 років тому.

Раніше вчені наголошували, що до 2025 року Земля може змінитися до невпізнання. Так, згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуса. Наслідки будуть катастрофічними.

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