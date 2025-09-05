Вчені розгадали таємницю найпотворнішої тварини у світі: фото

Мавпа-носач / © dailymail.co.uk

Таємниця «найпотворнішої тварини у світі» розгадана: вчені з’ясували, чому самці хоботних мавп або, як їх ще називають, — носачів, мають такі великі носи.

Серед тварин хоботні мавпи — один з найунікальніших видів на планеті. Їх миттєво впізнають за довгим м’ясистим носом, який особливо помітний у самців. Тривалий час вважалося, що цибулиноподібний придаток слугує ознакою соціального статусу та сексуальних якостей. Але окрім візуального сигналу домінування, він також відіграє вирішальну роль у голосовій комунікації, кажуть експерти. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Самці носачі часто видають гучні, відфільтровані через носовий прохід звуки на великі відстані, які можуть поширюватися на відстань до 7 кілометрів (4,3 милі) через джунглі Борнео, де вони живуть.

Дослідники з Університету Осаки провели комп’ютерну томографію збережених зразків хоботних мавп, що дозволило їм створити детальні 3D цифрові моделі їхніх носових ходів.

Дорослий статевозрілий самець / © dailymail.co.uk

За допомогою комп’ютерного моделювання їм вдалося з’ясувати, що чим більший ніс, тим нижча частота звуків, які вони видають.

За словами дослідників, цей акустичний сигнал може вказувати на те, що самець більший і статевозрілий — важливі деталі, які повинні знати потенційні партнери.

«Це дослідження, унікальна співпраця між зоопарком, що займається збереженням рідкісних видів, приматологами та інженерами, дало несподівані результати, — каже професор Такеші Нішімура, один з авторів дослідження. — Ми дуже раді, що нам вдалося виявити зв’язок між фізичними характеристиками, голосовою комунікацією та соціальною еволюцією».

Подібно до того, як люди мають впізнавані голоси, дослідники вважають, що різних частот, випромінюваних різними самцями, буде достатньо, щоб ідентифікувати особин за їхніми голосами.

Це може допомогти самкам у групі відстежувати, де перебуває домінантний самець, а іншим самцям — відстежувати місцеперебування потенційних конкурентів, пояснили вони.

Ця хоботна мавпамає відносно невеликий ніс / © dailymail.co.uk

А це вже доросліший самець з більшим носом / © dailymail.co.uk

В рамках дослідження вчені порівняли комп’ютерну томографію дорослого самця хоботної мавпи на ім’я Джака з молодим самцем на ім’я Ніко.

Ніс Джаки був помітно більшим, і експерименти показали, що він видавав звуки з більш низькочастотними вібраціями.

В рамках дослідження команда порівняла комп’ютерні томограми дорослої самця хоботної мавпи на ім’я Джака і підлітка на ім’я Ніко / © dailymail.co.uk

«Наші результати підтверджують думку про те, що дорослі самці розвивають зовнішній ніс, щоб перебільшити сигнал про розмір тіла для партнерок і незрілих самців, — пишуть вчені в Journal of the Royal Society Interface. — Збільшений зовнішній ніс може також використовуватися для перебільшення голосової індивідуальної ідентифікації у дорослих самців хоботних мавп».

Раніше вчені припускали, що ніс, який вигинається, допомагає створювати ехо-камеру, яка підсилює мавпячий голос.

Інші дослідження показали, що ніс може допомагати видавати гучніші та глибші сигнали, тоді як інші стверджують, що перебільшена особливість діє як «реклама» для потенційних партнерів.

Що ще відомо про носачів

Незважаючи на еволюційні переваги, пов’язані з великим носом, маятникова морда призвела до того, що цей вид мавп вважається однією з найпотворніших тварин у світі.

Хоботні мавпи є ендеміками джунглів Борнео, вони ніколи не відходять далеко від річок, прибережних мангрових заростей і боліт острова.

Носачі живуть організованими групами, що складаються з домінантного самця і до семи самок та їхніх нащадків.

Самці хоботних мавп можуть досягати ваги 22,5 кг (50 фунтів), хоча самки виростають лише до половини цього розміру.

Тільки у самців розвивається хоботний ніс, тоді як у самок зберігається більш делікатна мордочка.

