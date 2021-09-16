Вчені розповіли, скільки необхідно відпочивати, щоб почуватися щасливим

Також експерти відзначили, що тривалий відпочинок – приблизно сім годин на день, негативно впливає на психічне здоров'я.

Американські вчені з університету Пенсільванії з'ясували, скільки часу потрібно людині в середньому, аби відпочити та почуватися щасливою. Вони знайшли зв'язок між кількістю вільного часу та рівнем щастя людей.

Про це пише Science Daily.

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Вчені проаналізували дані понад 21,7 тис. добровольців, які розповідали про те, що вони роблять протягом доби. Дослідники також просили людей оцінити власний рівень задоволеності.

Зазначається, що люди отримують задоволення, відпочиваючи 3,5 години щодня.

Також експерти відзначили, що тривалий відпочинок – приблизно сім годин на день, негативно впливає на психічне здоров'я. Однак вони встановили, що ті, хто витрачають свій тривалий відпочинок із користю – на заняття спортом, хобі, зустрічі з друзями, – теж є щасливими.

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