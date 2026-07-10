Вчені увійшли у приховану печеру і знайшли 80 примарних істот з раніше невідомого роду (фото)

Печера / © Associated Press

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У віддаленій вапняковій печері на півночі Австралії міжнародна група вчених виявила понад 80 напівпрозорих ракоподібних, які належать до невідомого раніше роду. Новий вид отримав назву Megabathynella totemensis, а його незвичайна будова допомагає виживати у повній темряві підземного світу.

Результати дослідження опубліковані в журналі European Journal of Taxonomy.

Перше відкриття такого виду в австралійській печері

Нових мешканців підземелля виявили у печері Totem Pole Cave, що входить до карстової системи Пунгаліна в Північній території Австралії. Зразки збирали у неглибоких водоймах, які утворилися всередині печери.

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Загалом дослідники знайшли понад 80 особин, кожна з яких мала довжину майже 6 міліметрів. Для представників ряду Bathynellacea це вважається гігантським розміром.

За словами авторів роботи, це перший випадок, коли представників цієї групи ракоподібних знайшли саме в австралійській печері.

Збережений екземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Європейський журнал таксономії. Фото dailygalaxy

Чим новий вид здивував науковців

Під час аналізу дослідники з’ясували, що знайдені організми не належать до жодного з уже відомих родів родини Parabathynellidae.

Найпомітнішою особливістю стала кількість кігтиків.

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Якщо більшість споріднених видів мають сім кігтиків, то Megabathynella totemensis — до одинадцяти, тобто приблизно на 57% більше.

Саме ця анатомічна особливість стала підставою для створення нового роду.

Назва Megabathynella походить від грецького слова megas («великий»), а totemensis — від назви печери Totem Pole Cave, де було знайдено новий вид.

Мікроскопічні фотографії анатомічних деталей голотипу самця Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Життя у повній темряві

Представники Bathynellacea є крихітними сліпими ракоподібними, які мешкають у підземних водах, печерах та водоносних горизонтах.

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Новий вид має характерні ознаки життя без сонячного світла.

Його тіло практично прозоре, адже в умовах постійної темряви пігментація з часом втрачає будь-яке біологічне значення.

Під мікроскопом науковці також виявили сегментоване тіло, великі шипи, зубці та незвичну будову кінцівок, які використовуються для плавання й живлення.

Репродуктивний орган самців має будову, яка раніше не зустрічалася у жодного представника цієї родини.

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Чому відкриття важливе

За словами дослідників, відкриття підтверджує, що печери Австралії досі залишаються недостатньо вивченими.

Раніше великі представники Bathynellacea знаходилися у підземних водоносних горизонтах Західної Австралії та Квінсленду, однак у печерах країни їх не виявляли ніколи.

Науковці припускають, що подальші дослідження карстових систем можуть привести до відкриття нових невідомих видів, які роками залишалися непоміченими буквально «на виду».

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