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Вчені увійшли у приховану печеру і знайшли 80 примарних істот з раніше невідомого роду (фото)
У печері Австралії знайшли понад 80 загадкових істот, які живуть у повній темряві та мають анатомію, якої раніше не фіксували науковці.
У віддаленій вапняковій печері на півночі Австралії міжнародна група вчених виявила понад 80 напівпрозорих ракоподібних, які належать до невідомого раніше роду. Новий вид отримав назву Megabathynella totemensis, а його незвичайна будова допомагає виживати у повній темряві підземного світу.
Результати дослідження опубліковані в журналі European Journal of Taxonomy.
Перше відкриття такого виду в австралійській печері
Нових мешканців підземелля виявили у печері Totem Pole Cave, що входить до карстової системи Пунгаліна в Північній території Австралії. Зразки збирали у неглибоких водоймах, які утворилися всередині печери.
Загалом дослідники знайшли понад 80 особин, кожна з яких мала довжину майже 6 міліметрів. Для представників ряду Bathynellacea це вважається гігантським розміром.
За словами авторів роботи, це перший випадок, коли представників цієї групи ракоподібних знайшли саме в австралійській печері.
Чим новий вид здивував науковців
Під час аналізу дослідники з’ясували, що знайдені організми не належать до жодного з уже відомих родів родини Parabathynellidae.
Найпомітнішою особливістю стала кількість кігтиків.
Якщо більшість споріднених видів мають сім кігтиків, то Megabathynella totemensis — до одинадцяти, тобто приблизно на 57% більше.
Саме ця анатомічна особливість стала підставою для створення нового роду.
Назва Megabathynella походить від грецького слова megas («великий»), а totemensis — від назви печери Totem Pole Cave, де було знайдено новий вид.
Життя у повній темряві
Представники Bathynellacea є крихітними сліпими ракоподібними, які мешкають у підземних водах, печерах та водоносних горизонтах.
Новий вид має характерні ознаки життя без сонячного світла.
Його тіло практично прозоре, адже в умовах постійної темряви пігментація з часом втрачає будь-яке біологічне значення.
Під мікроскопом науковці також виявили сегментоване тіло, великі шипи, зубці та незвичну будову кінцівок, які використовуються для плавання й живлення.
Репродуктивний орган самців має будову, яка раніше не зустрічалася у жодного представника цієї родини.
Чому відкриття важливе
За словами дослідників, відкриття підтверджує, що печери Австралії досі залишаються недостатньо вивченими.
Раніше великі представники Bathynellacea знаходилися у підземних водоносних горизонтах Західної Австралії та Квінсленду, однак у печерах країни їх не виявляли ніколи.
Науковці припускають, що подальші дослідження карстових систем можуть привести до відкриття нових невідомих видів, які роками залишалися непоміченими буквально «на виду».