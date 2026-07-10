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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Вчені увійшли у приховану печеру і знайшли 80 примарних істот з раніше невідомого роду (фото)

У печері Австралії знайшли понад 80 загадкових істот, які живуть у повній темряві та мають анатомію, якої раніше не фіксували науковці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Вчені увійшли у приховану печеру і знайшли 80 примарних істот з раніше невідомого роду (фото)

Печера / © Associated Press

У віддаленій вапняковій печері на півночі Австралії міжнародна група вчених виявила понад 80 напівпрозорих ракоподібних, які належать до невідомого раніше роду. Новий вид отримав назву Megabathynella totemensis, а його незвичайна будова допомагає виживати у повній темряві підземного світу.

Результати дослідження опубліковані в журналі European Journal of Taxonomy.

Перше відкриття такого виду в австралійській печері

Нових мешканців підземелля виявили у печері Totem Pole Cave, що входить до карстової системи Пунгаліна в Північній території Австралії. Зразки збирали у неглибоких водоймах, які утворилися всередині печери.

Загалом дослідники знайшли понад 80 особин, кожна з яких мала довжину майже 6 міліметрів. Для представників ряду Bathynellacea це вважається гігантським розміром.

За словами авторів роботи, це перший випадок, коли представників цієї групи ракоподібних знайшли саме в австралійській печері.

Збережений екземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Європейський журнал таксономії. Фото dailygalaxy

Збережений екземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Європейський журнал таксономії. Фото dailygalaxy

Чим новий вид здивував науковців

Під час аналізу дослідники з’ясували, що знайдені організми не належать до жодного з уже відомих родів родини Parabathynellidae.

Найпомітнішою особливістю стала кількість кігтиків.

Якщо більшість споріднених видів мають сім кігтиків, то Megabathynella totemensis — до одинадцяти, тобто приблизно на 57% більше.

Саме ця анатомічна особливість стала підставою для створення нового роду.

Назва Megabathynella походить від грецького слова megas («великий»), а totemensis — від назви печери Totem Pole Cave, де було знайдено новий вид.

Мікроскопічні фотографії анатомічних деталей голотипу самця Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Мікроскопічні фотографії анатомічних деталей голотипу самця Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Життя у повній темряві

Представники Bathynellacea є крихітними сліпими ракоподібними, які мешкають у підземних водах, печерах та водоносних горизонтах.

Новий вид має характерні ознаки життя без сонячного світла.

Його тіло практично прозоре, адже в умовах постійної темряви пігментація з часом втрачає будь-яке біологічне значення.

Під мікроскопом науковці також виявили сегментоване тіло, великі шипи, зубці та незвичну будову кінцівок, які використовуються для плавання й живлення.

Репродуктивний орган самців має будову, яка раніше не зустрічалася у жодного представника цієї родини.

Чому відкриття важливе

За словами дослідників, відкриття підтверджує, що печери Австралії досі залишаються недостатньо вивченими.

Раніше великі представники Bathynellacea знаходилися у підземних водоносних горизонтах Західної Австралії та Квінсленду, однак у печерах країни їх не виявляли ніколи.

Науковці припускають, що подальші дослідження карстових систем можуть привести до відкриття нових невідомих видів, які роками залишалися непоміченими буквально «на виду».

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