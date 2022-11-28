Вчені відродили стародавні "віруси-зомбі", що століттям були заморожені під кригою озер Сибіру

Фахівці попереджають, що "на свободу можуть вийти" й більш давні віруси.

Команда медичних працівників з Університету Екс-Марселя (Франція) виявила стародавні "пандоравіруси" (Pandoravirus yedoma) у вічній мерзлоті, що тане, в Сибіру в ​​Росії.

Про це написали у Science Alert reported, а також низка ЗМІ.

Через глобальне потепління величезні шари вічної мерзлоти тануть, вивільняючи матеріал, який роками перебував у крижаній пастці. А це безліч мікробів, які в деяких випадках перебували в стані спокою сотні тисячоліть.

Scientists warn long-frozen 'zombie virus' is 'public health threat' amid thaw https://t.co/yxke1wM7US pic.twitter.com/d3cjaBhbCu — New York Post (@nypost) November 28, 2022

Щоб вивчити нові мікроби, вчені відродили низку цих "вірусів-зомбі" із сибірської вічної мерзлоти, включно з одним, який, як вважають, віком майже 50 000 років — рекорд для замороженого вірусу, що повертається до стану, здатного інфікувати інші організми.

Пандора-вірус, nypost.com

Вірус виявили ​​під дном озера в Якутії, де він зберігався протягом довгих років.

Професор Жан-Мішель Клавері, який керував революційним дослідженням, зробив суворе попередження медичним органам у першому значному оновленні щодо "живих" вірусів у вічній мерзлоті з 2015 року.

"Реанімаційні віруси є потенційною загрозою для здоров’я людини. Необхідно провести подальші дослідження, щоб оцінити небезпеку цих інфекційних агентів. Одна чверть Північної півкулі покрита постійно мерзлим ґрунтом, який називають вічною мерзлотою. Через глобальне потепління незворотне танення вічної мерзлоти вивільняє органічні речовини, заморожені до мільйона років, більшість з яких розкладаються на вуглекислий газ і метан, ще більше посилюючи парниковий ефект", — зазначив дослідник.

Навіщо вчені відродили вірус

Фахівці мали на меті вивчити нові мікроби, тож відродили низку цих "зомбі-вірусів" із сибірської вічної мерзлоти, включно з одним, який, як вважають, має майже 50 000 років.

"Це рекордний вік для замороженого вірусу, який повертається до стану, здатного інфікувати інші організми", — зазначають фахівці.

Нещодавно розморожений вірус може бути лише верхівкою епідеміологічного айсберга, оскільки, ймовірно, ще належить виявити інші віруси, що перебувають у сплячому режимі. Якщо автори справді виділяють живі віруси з давньої вічної мерзлоти, цілком імовірно, що навіть менші, простіші віруси ссавців також виживуть у замороженому стані протягом багатьох віків.

Розморожений вірус є одним із 13, про які вчені виклали інформацію у новому дослідженні. Дослідники встановили, що кожен з них відрізняється від усіх інших відомих вірусів за своїм геномом.

У той час як вірус-рекордсмен був знайдений під озером, інші "знахідки" вчені зробили у шерсті мамонта та кишках сибірського вовка — усі поховані під вічною мерзлотою. Використовуючи живі культури одноклітинних амеб, команда довела, що віруси все ще мають потенціал бути інфекційними патогенами.

"Ми також бачимо величезну кількість бактерій, які потрапляють у навколишнє середовище, коли світ нагрівається, але, враховуючи наявні в нашому розпорядженні антибіотики, можна стверджувати, що вони виявляться менш загрозливими. Новий вірус, як і SARS-CoV-2, може бути набагато більш проблематичним для громадського здоров’я, особливо через те, що Арктика стає більш заселеною", — зазначили дослідники.

Нагадаємо, впродовж 2022-2023 років в Україні будуть поширюватися чотири віруси грипу. Окрім цього, циркулюватиме і коронавірус.

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