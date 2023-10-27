Вчені виявили рідкісну білу акулу-"привида": який вона має вигляд (фото)

У неї є рідкісна хвороба.

Вчені виявили білу акулу-"привида" з рідкісним захворюванням.

Про це пише NTK.

Хижака випадково зловили на гачок рибалки, які займаються ловом камбали. Вони працювали в прибережній зоні Лос-Чімус у Перу і повідомили владу про знахідку.

На момент упіймання акула мала травми зябрових щілин внаслідок потрапляння до сітки минулого місяця.

Морська тварина була передана до Перуанського інституту моря (IMARPE) у Чимботі для проходження досліджень.

Вчені виявили, що акула мала лейкизм, що спричиняє часткову втрату пігментації. Цей стан відрізняється від альбінізму, який є повною відсутністю меланіну – речовини в організмі, що відповідає за пігментацію волосся, очей і шкіри.

Акула з рідкісною хворобою / Фото: needtoknow.co.uk

У альбіносів часто рожеві чи червоні очі, але хоча лейкизм часто робить шкіру тварини білою, вона не впливає на колір очей.

В IMARPE заявили, що це перший відомий випадок такого захворювання у акули у перуанських водах.

Риба була молодою самкою довжиною 89 см. Статева зрілість у самок настає під час досягнення ними довжини близько 220 см.

Хижий вид займає верхню частину трофічного харчового ланцюга і переважно живиться іншими акулами, скатами, китоподібними та морськими левами.

Відомо, що широконосі семижаберні акули полюють зграями, щоб упіймати велику здобич. Їх можна впізнати за сімома зябровими щілинами, оскільки у більшості видів акул їх п'ять.

Нагадаємо, таємнича мумія "русалки" 1900-х років із пазурами, мордою і сивиною спантеличила вчених. Науковці продовжили дослідження загадкової істоти.

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