Вчені виявили в центрі нашої галактики невідому аномалію: що про неї відомо

Вчені під час вивчення центру нашої галактики виявили аномалію, яка не схожа ні на що відоме до цього часу. Цей об’єкт випромінює мікрохвилі поруч із центром Чумацького Шляху.

Про це пише Popular Mechanics з посиланням на дослідження Astrophysical Journal Letters.

Як зазначається, жоден з відомих об'єктів не підходить під опис того, що знайшли астрономи. Виявили його недалеко від центру нашої галактики, він випромінює лише радіохвилі дуже маленького діапазону.

Це джерело мікрохвиль отримало назву G0,02467-0,0727. Вважається, що воно складається з холодного пилу і газу, який швидко рухається. Проте джерело випускає тільки мікрохвильове випромінювання. Учені порівняли характеристики цього загадкового об'єкта з відомими явищами та об'єктами, але не знайшли ідеального збігу.

Водночас експерти припускають, що саме це може бути:

протозірка, тобто зірка, яка ще не стала повноцінним астрономічним об'єктом;

газова хмара, яка стискається під дією гравітації;

злиття зірок;

високошвидкісна компактна газова хмара;

чорна діра проміжної маси.

Але більшість цих джерел або не узгоджуються з даними, або не повністю їх пояснюють. Тому виявлений об'єкт є унікальним і ні на що повністю не схожим.

Вчені схиляються до того, що це радіоджерело може бути злиттям двох зірок або ж чорною дірою проміжної маси. Але жодна з цих гіпотез не ідеальна. Хоча більш переконливо звучить гіпотеза про злиття зірок, вчені вказують на те, що маса пилу значно більша, ніж спостережувана маса в будь-якому іншому залишку злиття. Що стосується гіпотези про чорну діру, то вчені також кажуть, що виявлений об'єкт не можна пояснити відомими характеристиками таких чорних дір.

Нагадаємо, що вчені приголомшили наслідками стрибка у технологіях 600 тисяч років тому.

Читайте також: