Вчені вражені гігантськими "дверима" в горах: ніхто не здогадується, як вони там зʼявилися

Експерт пояснив походження загадкового об'єкта в Казахстані

Дослідники виявили масивний «дверний отвір», захований у віддалених горах Джунгарського Алатау в Казахстані, поблизу китайського кордону.

Про це йдеться у матеріалі t4 з посиланням на Reddit.

У пошуках слідів позаземного життя людство постійно зазирає в космос, але іноді найдивовижніші знахідки чекають на Землі.

Нещодавно інтернет-спільнота була вражена відео, яке швидко поширилося на Reddit: група дослідників стоїть перед масивним «дверним отвором», захованим у віддалених горах Джунгарського Алатау в Казахстані, поблизу китайського кордону.

Унікальна знахідка в Казахстані / Фото: скрин відео

Це величезне, ідеально сформоване напівкругле утворення, що сягає близько 12 метрів у висоту та ширину, одразу викликало шквал припущень. Користувачі Мережі почали порівнювати його з футуристичними порталами з таких фільмів, як «Зоряні війни» чи «Володар перснів», припускаючи, що це може бути вхід до прихованої інопланетної бази або залишки таємничої стародавньої цивілізації.

Однак коли йдеться про такі сенсаційні знахідки, наука завжди має приземленіше пояснення. Геологи сходяться на думці, що це класичний приклад парейдолії — явища, коли людський мозок розпізнає знайомі форми в абсолютно випадкових об’єктах. Природні формування, подібні до знаменитої «голови Сфінкса» чи «квадратної структури» на Марсі, часто є результатом тисячоліть впливу вітру та води на гірські породи. В цьому разі «дверний отвір» — це, ймовірно, витвір природи: незвичайна, але цілком природна арка, схожа на ті, що часто зустрічаються в геологічних парках, як-от у Південній Юті, США.

Професор Марк Аллен з Даремського університету, який досліджував ці території, не фіксував жодних аномальних структур, що підтверджує природне походження цього об’єкта.

Місцерозташування знахідки додає цій історії містичного шарму. Ймовірно, це частина історичних Джунгарських Воріт — гірського перевалу, який протягом століть був важливим шляхом для завойовників. З цією землею також пов’язані легенди про міфічну Гіперборею — місце, де, за переказами, жили люди, які досягали тисячолітнього віку.

Попри захопливі історії та фантастичні асоціації, ймовірність того, що «гігантські двері» були збудовані невідомою цивілізацією, вкрай мала. Вони є ще одним доказом того, як природа без будь-яких зусиль може створювати неймовірні форми, здатні вражати та спонукати людську уяву до найсміливіших фантазій.

