Вчені заявили, що коронавірус дістався до США за кілька тижнів до офіційних повідомлень: дослідження

Офіційно перший випадок COVID-19 у США датують 19 січня 2020 року.

Нове дослідження американського Національного інституту охорони здоров'я (NIH) свідчить про те, що COVID-19 з'явився у США в грудні 2019 року - за кілька тижнів до офіційних повідомлень про перших хворих.

Про це із посиланням на дослідження, опубліковане 15 червня в журналі Clinical Infectious Diseases, повідомляє ABC News.

Вчені проаналізували понад 24 тисячі зразків крові, зібраних по всій країні впродовж перших трьох місяців 2020 року.

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Дослідники шукали в крові антитіла, які можуть свідчити про коронавірусну інфекцію і виявляються вже через два тижні після зараження.

Зазначається, що семеро учасників дослідження, зокрема троє людей з Іллінойсу і по одному з Массачусетса, Міссісіпі, Пенсільванії і Вісконсину інфікувалися раніше, ніж в їхніх штатах повідомили про перші випадки COVID-19.

За словами доцентки Школи громадського здоров'я Джона Гопкінса Блумберга Кері Альтхофф, один із хворих в Іллінойсі заразився ще до Різдва.

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Офіційно першим хворим на коронавірус у США став житель штату Вашингтон, який повернувся з Уханю 15 січня і звернувся за допомогою в клініку 19 січня 2020 року.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на звіт американської розвідки повідомляв, що троє вчених Уханьського інституту вірусології в Китаї лікувалися у медзакладі в листопаді 2019 року, за місяць до початку пандемії COVID-19. Однак у Китаї цю інформацію спростували.

У США раніше заявляли про "підстави вважати", що китайські дослідники з Уханьського інституту вірусології (WIV) заразилися коронавірусною інфекцією за кілька місяців до початку пандемії COVID-19.

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