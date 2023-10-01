Вчені змогли вилікувати необоротний параліч у мишей - дослідження

Вчені встановили, що просте відростання нейронів не є достатнім для відновлення ходьби.

Група вчених з Федеральної політехнічної школи Лозанни виявила ефективний метод лікування повного паралічу у мишей з повним ушкодженням спинного мозку, що може відкрити нові перспективи для лікування паралізованих людей.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Вчені встановили, що просте відростання нейронів не є достатнім для відновлення ходьби. Замість цього регенеративна терапія має бути спрямована на конкретні нейрони та направляти їх у потрібне місце.

"Ми очікуємо, що наша генна терапія буде діяти у поєднанні з іншими нашими процедурами, пов’язаними з електричною стимуляцією спинного мозку", - зазначив співавтор дослідження, нейробіолог Грегуар Куртін.

Під час часткового ураження спинного мозку, рухові функції можуть відновлюватися природним шляхом. Але при повному пошкодженні таке самозагоєння є неможливим.

Здійснюючи генетичний аналіз, дослідники встановили, які нейрони грудного відділу спинного мозку сприяють природному загоєнню. Це вивчення дозволило їм розробити генну терапію, яка стимулює відростання аксонів і направляє їх до спинного мозку у поперековому відділі хребта.

Вчені активували програму росту в нейронах, щоб їхні аксони відросли. Вони підвищили регуляцію білків, які допомагають аксонам просуватися крізь пошкоджену тканину. Також вони надали молекули, які допомагають аксонам знаходити свої цілі в поперековому відділі.

Результатом цих експериментів стало те, що миші, які були повністю паралізовані, знову почали ходити. Проте, коли вчені відключали ці нейрони, ефект зникал.

"Ми вважаємо, що повне рішення для лікування травми спинного мозку вимагатиме обох підходів: генної терапії для відновлення відповідних нервових волокон і стимуляції хребта, щоб максимізувати здатність цих волокон і спинного мозку, розташованого нижче травми, спричиняти рух", - підкреслив Грегуар Куртін.

Вчені зазначають, що сприяти регенерації на великій відстані складніше, і подальші дослідження будуть необхідні перед застосуванням цього методу на людях.

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