Вчені знайшли дивний предмет давньоримської доби, схожий на морську міну, і поки не з'ясували, що це (фото)

Предмет із 12 боками виявили археологи-аматори під час розкопок у невеличкому селі на західній межі округу Північний Кестевен графства Лінкольншир, Англія. Дивна знахідка, що має сходство із морською міною, наштовхнула вчених на фантастичні гіпотези того, як цю річ могли використовувати.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Серед версій історик архітектури та телеведучий доктор Джонатан Фойл виділив декілька основних:

іграшка, а саме ігрошковий кубик з отворами різного розміру, які позначають різні числа. Проте такий кубик мав би бути меншого розміру, щоб римським солдатам було зручніше носити його з собою під час походів, зазначив доктор Фойл;

головоломка, в якій гравець повинен знайти кульку відповідного до отвору розміру. Проте на предметі не позначено цифри, щоб грати ними в кості, зазначив вчений;

вимірювальний прилад. За його словами, дванадцятигранник могли дійсно використовувати як вимірювальний прилад.

Цей дванадцятигранник могли використовувати як вимірювальний прилад Фото: NORTON DISNEY HISTORY AND ARCHAEOLOGY GROUP

"Хоча артефакт і нагадує іграшку, метал, з якого він виготовлений досить крихкий і може зламатися. Ці предмети явно берегли", - додав експерт.

Доктор Фойл також припустив, що артефакт могли використовувати як ваги для риболовлі або пристрій, який використовують під час пологів для вимірювання розширення шийки матки.

"Або звичайна прикраса", - додав він.

Тож поки вчені ще не знайшли відповідь: чим саме могла би бути ця дивна знахідка.

Тим часом в IFLScience нагадали, що гробниця Тутанхамона стала одним з найвідоміших археологічних відкриттів минулого століття.

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