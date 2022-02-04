Вчені знайшли новий супермутантний штам ВІЛ: що про нього відомо і чи становить він небезпеку для людства

Вчені знайшли новий супермутантний штам ВІЛ: що про нього відомо і чи становить він небезпеку для людства

Новий штам VB пошкоджує імунну систему і послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу.

У Нідерландах вчені виявили новий супермутантний штам ВІЛ, який називається VB. Штам пошкоджує імунну систему вдвічі швидше, ніж інші варіанти вірусу.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження Інституту великих даних Оксфордського університету та Голландського фонду моніторингу ВІЛ.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету , новим штамом заразилися щонайменше 109 людей. Дослідження встановили, що штам VB пошкоджує імунну систему і послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу.

Варіант VB також має вірусне навантаження від 3,5 до 5,5 разів вище, ніж поточний штам. Це означає, пояснюють науковці, що інфіковані люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим. Окрім цього вони повідомляють , що швидке погіршення здоров’я після зараження VB означає, що раннє виявлення та лікування є "критичними".

Водночас незалежні експерти кажуть, що знайдений варіант штаму ВІЛ не настільки небезпечний. Аналіз показав, що VB виник у 1980-х роках і його поширення зменшується від 2010 року.

За останніми дослідженнями, у зразках ВІЛ, зібраних з усієї Європи та Уганди, виявили 17 випадків нового штаму. Два випадки були в Швейцарії та Бельгії, тоді як 15 варіантів зразків VB було відібрано у осіб у Нідерландах. Згодом вони ідентифікували ще 92 людини з цим варіантом з усіх регіонів Нідерландів, в результаті чого загальна кількість підтверджених випадків досягла 109.

Експерти стверджують, що подальші дослідження цього варіанту можуть виявити нові частини вірусу, які можна буде перемогти завдяки лікам.

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