Вчений з Нідерландів хоче зачати дитину у космосі: чи можливо це

Досліди спочатку планують провести на мишах, а через шість років - з людським ембріоном.

Нідерландець, який займається дослідженням сексу у космічному просторі, планує зачати дитину у космосі.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, 48-річний засновник компанії Spaceborn United Егберт Едельбрюк, який займається дослідженнями сексу у космічному просторі, поставив собі мету організувати зачаття і народження в невагомості.

"Якщо ви хочете автономні населені пункти за межами Землі, щоб вони дійсно були автономними, потрібно розв'язувати репродуктивну проблему", - сказав вчений.

За його словами, складність космічного сексу полягає в тому, що всі рідини в організмі рухаються вгору, а не вниз. Крім того, у космосі високий рівень радіації.

Тому Spaceborn United хоче спочатку провести експеримент на мишах. Наразі дослідження проводяться в лабораторії низької гравітації на Землі. Наприкінці 2024 року там почнуть працювати з розмноженням мишей, а приблизно через п'ять-шість років — з людським ембріоном. Вчені хочуть зачати його в космосі за допомогою спеціального апарату для змішування клітин, потім заморозити та повернути на Землю, після чого пересадити жінці.

Нагадаємо, що жінка вигнала з дому свою вагітну 17-річну доньку та спантеличила причиною.