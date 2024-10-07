Вченого викрали і ув'язнили на 18 років за розкриття ядерної таємниці – фото

Вченому, який розкрив ядерні секрети Ізраїлю, досі заборонено виїжджати з країни та спілкуватися з іноземцями через майже 40 років після того, як його викрав Моссад.

Про це пише Metro.

Від 1960-х років Ізраїль підозрювали у володінні ядерною зброєю, що він відмовляється визнати або заперечувати донині.

Але це була не одна чи дві ядерні боєголовки. Ізраїль мав цілий арсенал – аж 200 боєголовок, розроблених на підземному заводі під пустелею Негев, що робило його шостою найбільшою ядерною державою у світі.

"Він майже напевно почав виробництво термоядерної зброї, потужність якої достатньо велика, щоб знищити цілі міста", - повідомляла газета The Sunday Times, спираючись на фотографії та інформацію від Мордехая Вануну, 5 жовтня 1986 року.

Єврей марокканського походження, який вісім років був ядерним техніком у секретному бункері Дімона, Вануну дедалі більше симпатизував правам палестинців і виступав проти війни Ізраїлю в Лівані 1982 року.

Однак на той час, коли ця історія набула розголосу, 31-річний Вануну зник. Він покинув свій лондонський готель 30 вересня за "нез'ясованих обставин", які поліція назвала "незрозумілими".

Спочатку друг побоювався, що його викрали з лондонського готелю, що було не так вже й далеко від істини.

Ізраїльська розвідка вивела його на нього через медову пастку, створену для того, щоб не зіпсувати відносини з британським урядом.

За словами Ендрю Ніла, тодішнього редактора The Sunday Times, після тижнів роботи над цією історією Вануну "почав втрачати терпіння", що було очевидним випадком "кабінетної лихоманки".

"Він відволікся і зробив себе вразливим".

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Тож він полетів на відпочинок до Риму з агенткою Моссаду Шеріл Бентова, яка видала себе за американську туристку на ім'я Сінді, щоб виманити його з конспіративної квартири просто в таксі, яке чекало на нього біля аеропорту з двома іншими агентами в салоні.

"Ми сиділи на задньому сидінні", - розповідав він пізніше BBС. "Вона використовувала цей час для поцілунків, щоб відволікти мою увагу, багато цілуючи мене".

Там його накачали наркотиками і доправили назад до Ізраїлю, де його судили за шпигунство і державну зраду.

Він розкрив правду, блимаючи словами, написаними на його долоні, і вигукуючи "Італія" журналістам біля єрусалимського суду, перш ніж поліція затулила йому рота в грудні того ж року.

"Я відчуваю, що проти нього вчинили несправедливість", - сказав його брат Ашер біля зали суду під охороною, коли Вануну ув'язнили 1988 року.

"Судовий процес не був проведений законно. Ніхто не був всередині, щоб побачити, що відбувається".

Викрадення спонукало газети, які раніше ігнорували статтю The Sunday Times, почати висвітлювати його заяви про ядерну зброю Ізраїлю.

Ніл розповів Sky News: "The Telegraph написала, що це все нісенітниця. Це сталося лише тоді, коли ми дізналися, що Ізраїль був настільки стурбований цією історією, що відправив своїх таємних агентів викрасти Вануну на британській землі в пастці, в яку потрапила білявка, яка сказала, що вона з Каліфорнії".

Рішення Вануну зробити 57 фотографій на двох рулонах плівки перед тим, як звільнитися з роботи після восьми років роботи на заводі з виробництва ядерної зброї, досі коштує йому свободи.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Навіть провівши 11 років в одиночній камері під час свого 18-річного тюремного ув'язнення, Вануну живе з важкими обмеженнями, накладеними ізраїльськими судами.

Його настільки ненавидять співгромадяни, що батьки відреклися від нього, а коли він вийшов на волю 2004 року, біля в'язниці Шикма зібрався натовп, який скандував "Смерть зрадникам".

Але Вануну залишився непокірним, заявивши на імпровізованій пресконференції: "Усім, хто називає мене зрадником, я пишаюся і радий зробити те, що зробив".

Відтоді на нього накладено річну заборону на виїзд з країни, спілкування з іноземцями, наближення до посольств і кордонів, яка подовжується щороку.

Він також зобов'язаний інформувати служби безпеки про те, де він живе і з ким планує зустрічатися, а його Інтернет- і телефонна активність контролюється.

Вануну неодноразово заарештовували і ув'язнювали за порушення цих умов звільнення.

Норвегія дозволила йому переїхати туди, щоб долучитися до своєї норвезької дружини, але для цього потрібно, щоб Ізраїль дозволив йому виїхати.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Захищаючи обмеження під час його звільнення, тодішній міністр юстиції Йосип Лапід сказав: "Ми вважаємо, що є речі, які йому відомі, але він їх ще не розголосив. Він може це зробити – він дуже хоче зашкодити цій країні, він ненавидить цю країну".

Для Вануну, однак, "таємниця померла". Він сказав: "Все було опубліковано".

Ніл погоджується, кажучи: "У нього більше немає інформації. Ми випили його досуха. Власне, через те, що ми так довго його допитували, він почав втрачати терпіння. Я все ще шкодую, що ми не змогли зробити більше, щоб вирвати його з рук Моссаду. Але я припускаю, що якщо ви маєте справу з ізраїльською секретною службою, а ви просто газета, то якщо вони захочуть викрасти ваше джерело, вони це зроблять".

Першого дня кожного місяця Вануну публікує одне і те ж повідомлення на X: "Ще один рік без свободи від 1986 до 2024 року, тепер я чекаю на свою свободу, свободу покинути Ізраїль, я продовжуватиму чекати, поки моя свобода не прийде, народжений бути вільним, побачимося на свободі".

Так було доти, поки в липні обмеження не були знову відновлені, коли Вануну, якому невдовзі виповнюється 70 років, сказав: "Наступний допис буде лише з вільної сторони".

Зараз вважається, що Ізраїль має щонайменше 90 ядерних боєголовок, а також запаси розщеплюваних матеріалів для ще 300, але він ніколи публічно не випробовував їх.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Ескалація конфлікту з Іраном, який має власні ядерні амбіції, посилює побоювання, що війна Ізраїлю в Газі, яка поширилася на північ до Лівану, переросте у повномасштабну регіональну війну, якщо не у Третю світову війну.

У своєму першому інтерв'ю після звільнення 2004 року Вануну виправдовував свої дії, кажучи: "Я відчував, що мова не йшла про зраду; мова йшла про репортажі. Йшлося про порятунок Ізраїлю від нового Голокосту".

Нагадаємо, учений намагався зупинити передчасне старіння і помер у 28 років. Лише за день до смерті він був нагороджений журналістською премією Паоло Ріцці у Венеції.

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