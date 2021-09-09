Вчинила самогубство, імітувавши сцену з фільму: у Туреччині завершили розслідування загадкової смерті українки

За результатами розслідування також вказується, що неможливо визначити, хто міг спонукати або підбурити жінку до самогубства.
У Туреччині правоохоронці закінчили розслідування смерті української моделі, яка була знайдена у себе вдома зі зв’язаними руками та мішком на голові.
Про це повідомляє телеканал CNN Türk.
"Оцінивши всі докази, прокуратура ухвалила рішення про відмову від притягнення до кримінальної відповідальності, визнавши випадок самогубством", - йдеться у повідомленні.
Згідно з вироком, 25-річна українка Христина Новицька вчинила самогубство, імітувавши сцену з кінофільму 2003 року "Життя Девіда Гейла" з Кевіном Спейсі в головній ролі. За результатами розслідування також вказується, що неможливо визначити, хто міг спонукати або підбурити жінку до самогубства.
Нагадаємо:
- Молоду українку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі. Тіло 25-річної Христини Новицької виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові. Двері та вікна будинку були зачинені. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв`язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті – в поліцію.
- Сусіди та охоронці житлового комплексу, де проживала українка, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила.