Вчинила самогубство, імітувавши сцену з фільму: у Туреччині завершили розслідування загадкової смерті українки

За результатами розслідування також вказується, що неможливо визначити, хто міг спонукати або підбурити жінку до самогубства.

У Туреччині правоохоронці закінчили розслідування смерті української моделі, яка була знайдена у себе вдома зі зв’язаними руками та мішком на голові.

Про це повідомляє телеканал CNN Türk.

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"Оцінивши всі докази, прокуратура ухвалила рішення про відмову від притягнення до кримінальної відповідальності, визнавши випадок самогубством", - йдеться у повідомленні.

Згідно з вироком, 25-річна українка Христина Новицька вчинила самогубство, імітувавши сцену з кінофільму 2003 року "Життя Девіда Гейла" з Кевіном Спейсі в головній ролі. За результатами розслідування також вказується, що неможливо визначити, хто міг спонукати або підбурити жінку до самогубства.

Нагадаємо:

Молоду українку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі. Тіло 25-річної Христини Новицької виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові. Двері та вікна будинку були зачинені. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв`язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті – в поліцію.

в турецькому Бодрумі. Тіло 25-річної Христини Новицької виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові. Двері та вікна будинку були зачинені. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв`язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті – в поліцію. Сусіди та охоронці житлового комплексу, де проживала українка, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила.

Українку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі

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